Torrente Modica- Scicli. Iniziati i lavori in somma urgenza

Il Genio Civile di Ragusa, in seguito alla conferenza di servizi tenutasi in data 22 ottobre, ha proceduto alla consegna dei lavori per la risagomatura e la pulizia del torrente Modica-Scicli nell’ultimo tratto, quello compreso tra il centro abitato fino alla foce del torrente in contrada Arizza-Spinasanta.

Si tratta di un’azione tesa alla tutela del territorio in caso di ulteriori piogge che potrebbero arrecare ingenti danni ai terreni circostanti e alle infrastrutture che insistono lungo il bacino. I lavori sono finanziati dalla Regione Sicilia, Autorità di bacino, con la collaborazione tecnica del dipartimento Regionale Infrastrutture.

A darne notizia il sindaco Giannone e l’assessore ai lavori pubblici Viviana Pitrolo.