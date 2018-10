I parrucchieri e le estetiste della Cna territoriale di Ragusa si ritroveranno domenica 28 e lunedì 29 nella sala conferenze della Cna di via Psaumida 38, nel capoluogo ibleo, per una doppia giornata formativa insieme al coach toscano Giancarlo Fornei. Due giorni in aula assieme a lui serviranno per apprendere i segreti di una buona comunicazione in salone e le tecniche per parlare in pubblico con disinvoltura. Una doppia giornata formativa fortemente voluta dal portavoce territoriale acconciatori Guglielmo Trovato e dalla portavoce territoriale estetiste Stefania Modica Belviglio coordinati da Antonella Caldarera, responsabile territoriale della Cna Ragusa acconciatori ed estetiste. «I nostri associati – afferma Caldarera – non smettono mai di imparare cose nuove, come migliorarsi e porsi nei confronti della clientela. Questo è sinonimo di grande professionalità. Alla “due giorni” hanno aderito in tantissimi, superando le nostre attese. Ecco perché abbiamo già deciso che Fornei tornerà a Ragusa anche il 18 e 19 novembre». Toscano, di cinquantasei anni, Giancarlo Fornei è riconosciuto in Italia come uno dei massimi esperti nella valorizzazione e nella crescita delle persone. E’ formatore dei docenti e parrucchieri dell’Accademia Anam (Accademia nazionale acconciatori misti) da oltre sette anni. Dal dicembre 2017 forma anche i parrucchieri dell’Accademia Uaami (Unione artistica acconciatori misti italiani). E’, inoltre, formatore dei parrucchieri e delle estetiste della Cna Benessere Picena. Ha pubblicato oltre quarantasette infoprodotti tra libri, ebook e audio corsi sulla crescita personale, tra cui il suo ultimo libro “Comunicare bene è facile, se sai come farlo!”, dedicato proprio alla comunicazione in salone. Una simpatica nota di gossip accompagna l’arrivo in Sicilia di Giancarlo Fornei, conosciuto in rete come “Il Coach delle Donne”: unisce all’originalità come coach per la sua esperienza di lavoro proprio con l’universo femminile, una verve di simpatia e di autoironia elevata. L’ingresso alla doppia giornata formativa è riservato agli associati Cna e Anam. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni: Cna Ragusa Unione Benessere e Sanità: 0932/686144.