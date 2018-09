Unicef Ragusa: a Scicli la riunione del comitato provinciale presieduto dalla neo presidente Elisa Mandarà

Appuntamento questo martedì 18 settembre, a partire dalle 16,30 a Palazzo Spadaro a Scicli per la prima riunione del Comitato provinciale per l’UNICEF dopo la nomina del neo presidente provinciale Elisa Mandarà. L’incontro sarà presenziato dal Sindaco di Scicli Enzo Giannone e dal Vicesindaco Caterina Riccotti, ai quali l’UNICEF che hanno concesso al comitato la sede nello storico palazzo barocco di proprietà comunale. Tra i relatori il Presidente del Comitato Regionale UNICEF Sicilia Vincenzo Lorefice, il past President Ida Del Vecchio, la Segretaria Teresa Bonomo. Sarà l’occasione per condivedere la mission dell’UNICEF, con un’attezione speciale al Progetto Scuola Amica e alle imminenti campagne a tutela dell’Infanzia. L’invito è stato esteso ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole della provincia, assieme ai Referenti Unicef per le scuole. Invitati anche i presidenti delle Pro Loco, a seguito di un protocollo d’intesa tra il Presidente nazionale di UNICEF Italia e il Presidente Nazionale dell’Unione Pro Loco d’Italia.