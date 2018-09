Sanità. In Sicilia mancano 9755 infermieri

In Sicilia c’è una palese carenza di infermieri pari a 9.755 unità. Un numero considerevole se si pensa che di norma ogni infermiere dovrebbe assistere al massimo sei pazienti per ridurre del 20% la mortalità. Nei fatti la categoria unitariamente mediamente ne assiste undici, talvolta arrivando fino a diciassette.

E’ l’analisi del Centro Ricerche della Federazione Nazionale degli Ordini degli infermieri, secondo cui le uniche regioni che hanno raggiunto la media ottimale di cura, pari a tre infermieri per ogni medico, sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Molise e Bolzano.

Le difficoltà sono evidenti, appunto, in Sicilia, quindi in Campania con i 8.937 in meno per chiudere con i 616 infermieri in meno nelle Marche. Inevitabili le conseguenze per i pazienti.

In tutta Italia ne mancano almeno 53mila.