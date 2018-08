“ Sulle carrozze degli anni ’30 si viaggia lungo tutta la bellezza del nostro territorio – ha commentato il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari – dal Barocco al Liberty, passando attraverso il paesaggio tipicamente siculo che alterna flora mediterranea ad altipiani che dominano dalle colline dove si trovano ancora alberi di carrubbo recintati dai “mannaruni”, muri a secco realizzati a mano. La tappa di Comiso – continua il sindaco- , prevede visite guidate nel nostro centro storico ed in particolare nel cortile neoclassico della Fondazione Bufalino e in piazza Fonte Diana. Il tutto con contorno di degustazioni tipiche grazie ai laboratori del gusto a cura di Slow Food Sicilia. Il pranzo invece, sarà a cura di tutti i ristoratori della piazza. È una delle iniziative che servono alla conoscenza e alla promozione del nostro territorio e che non resterà isolata. Stiamo infatti lavorando per l’incoming turistico poiché siamo fermamente convinti che Comiso abbia notevoli capacità e peculiarità attrattive. L’obbiettivo che ci siamo prefissati come amministrazione – ha concluso Maria Rita Schembari – , è quello di riuscire ad intercettare dei target turistici che possano trascorrere anche un fine settimana nella nostra città, tra bellezze architettoniche, artistiche e gastronomiche”.

I biglietti sono in vendita nelle biglietterie e nei self service delle varie stazioni, nelle agenzie di viaggio abilitate, sul sito www.trenitalia.com oppure anche a bordo treno.