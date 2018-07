Immissioni in ruolo docenti 2018/2018. 174 assunzioni negli iblei

Il Ministero dell’istruzione ha comunicato il contingente per le assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019. Si tratta, a livello nazionale, dei 57.322 posti autorizzati dal MEF a fronte di 58.295 posti liberi. Per la provincia di Ragusa le assunzioni in ruolo riguarderanno 174 docenti su 177 posti liberi in organico di diritto.

INFANZIA 8 posti di cui 2 di sostegno

PRIMARIA 14 posti di cui 3 di sostegno

I GRADO 77 posti di cui 3 di sostegno

II GRADO 75 posti di cui 2 di sostegno

A breve dovrebbero essere disponibili anche le tabelle per il personale educativo ed il personale ATA.

Un passo importante verso la stabilizzazione dei precari del mondo della conoscenza, afferma Adriano Rizza della Flc Cgil. Ma non dobbiamo dimenticare il dramma che stanno vivendo migliaia di docenti che, in virtù di un piano di immissioni in ruolo scellerato voluto nel 2015 dal Governo Renzi, sono rimasti bloccati nel nord Italia e le possibilità di ricongiungersi ai propri cari diventa sempre più difficile alla luce del fatto che la Sicilia sta subendo un calo demografico notevole (13.000 alunni in meno a fronte dei 22.000 a livello nazionale).