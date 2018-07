I più grandi, i più importanti, i più amati. I volti simbolo del calcio e della pallavolo mondiale per anni sono arrivati a Scoglitti, accendendo l’estate vittoriese e portando la frazione alla ribalta delle pagine nazionali. Adesso, chiuso questo eccezionale ciclo di eventi sportivi, I Soci Volley ingranano la marcia e danno il la ad una nuova, esaltante avventura, sempre nel segno dello sport, del divertimento e del fair play, con in più il valore aggiunto della solidarietà.

Da venerdì 20 a domenica 22 luglio, il super bomber Bobo Vieri arriva a Marina di Ragusa e apre proprio sulle nostre spiagge le 4 tappe della Bobo Summer Cup. Un torneo di footvolley la cui idea è partita da Formentera e che toccherà anche i litorali di Bari, Civitanova Marche e Cervia, coinvolgendo ed entusiasmando il pubblico che vorrà assistere dal vivo e quello che seguirà l’evento in tv, insieme a numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. A Marina di Ragusa, grazie alla collaborazione tra I Soci e l’imprenditore ragusano Gabriele Schembari, compagno della campionessa di pallavolo Francesca Piccinini, stanno per arrivare Hernan Crespo, Alvaro Recoba, Davide Bombardini, Andrea Lippi, Andrea Pucci, Astrid Ericsson, Giulia Arena, Costanza Caracciolo e molti altri!

“E’ la prima volta che Marina di Ragusa ospita un evento di tale portata – ha dichiarato Fabio Nicosia – e sulla sua spiaggia, a due passi dal porto turistico, stiamo allestendo una vera e propria arena che, ne siamo sicuri, lascerà tutti a bocca aperta. L’organizzazione della tappa inaugurale è la più difficoltosa e per questo gravoso impegno ho chiesto di coinvolgere l’intero staff de I Soci, da sempre attenta alle nuove generazioni e ai vivai e garanzia di professionalità e passione dato che dal 1997, come associazione sportiva, promuove gli sport sulla sabbia attraverso l’organizzazione di manifestazioni nazionali ed internazionali. Saranno tre giorni incredibili durante i quali i media italiani, guidati da SKY e La Gazzetta dello Sport, accenderanno i riflettori su di noi, dando un risalto senza precedenti alle sfide che infiammeranno il week end ibleo, facendo arrivare tifosi e appassionati da tutta la Sicilia. Non è uno degli eventi dell’estate ragusana – ha concluso Nicosia – è l’Evento per eccellenza, la punta di diamante, e siamo orgogliosi di poterci mettere la nostra inconfondibile firma, portandolo a Ragusa”.

I biglietti sono già in vendita su vivaticket.it e nelle agenzie autorizzate, le iscrizioni al torneo si possono effettuare sulla pagina Facebook de I Soci o direttamente sul sito www.bobosummercup.it dov’è possibile consultare anche l’intero programma della manifestazione.