Lotti autostradali Siracusa-Gela da Rosolini a Modica. Dopo la ripresa dei lavori, oggi sopralluogo con l’assessore Falcone

Sopralluogo stamattina nei cantieri autostradali della Sr-Gela, lotti da Rosolini a Modica, con l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Come annunciato qualche giorno fa dall’on. Nino Minardo, l’assessore Falcone è tornato a distanza di più di una settimana dalla ripresa dei lavori, dopo mesi di stasi e di incertezze. Presente al sopralluogo anche il deputato regionale Orazio Ragusa; insieme all’assessore Falcone, Minardo e Ragusa, hanno incontrato le imprese locali e i sindacati ascoltando le loro richieste e necessità. Falcone ha ancora una volta mostrato disponibilità affinchè tutto quello che ruota attorno alla realizzazione di questi lotti sia monitorato e tenuto sotto stretta osservazione. Visitati i vari cantieri dove si lavora a ritmo serrato per cercare di recuperare il tempo perduto e consegnare l’opera nei tempi previsti. “Finalmente ci mettiamo alle spalle un anno difficilissimo, commenta l’on. Nino Minardo, e sono contento che c’è l’impegno di tutti per fare in modo che questo lembo di Sicilia, che è la provincia di Ragusa, possa avere in tempi ragionevolmente brevi, l’autostrada. Sarebbe stato inaccettabile che un’opera, attesa da decenni, rischiasse di rimanere tra le incompiute bloccando di fatto lo sviluppo di questa parte della Sicilia orientale”. “Ho percepito grande disponibilità da parte di tutte le componenti con le quali oggi abbiamo dialogato, dice l’on. Orazio Ragusa. Vogliamo con forza arrivare a tagliare il traguardo appianando le divergenze e risolvendo le difficoltà. La strada, è proprio il caso di dirlo, sembra essere quella giusta”.