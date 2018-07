Quest’anno la taranta si balla gratis e nella piazza centrale di Scicli. Ricca di novità l’ottava edizione del Taranta Sicily Fest

Tante novità per la prossima edizione del “Taranta Sicily Fest” che torna nuovamente a Scicli per far ballare l’intera Sicilia sulle musiche tipiche del Salento. L’associazione Barocco Eventi, che organizza l’attesa manifestazione, ha comunicato la nuova data dell’evento giunto all’ottava edizione. Si svolgerà il prossimo 13 agosto continuando a regalare un incontro musicale di grande successo, dedicato interamente alla cultura popolare, pensato per rafforzare la passione dei siciliani per la cultura della musica del Sud Italia. Ma la vera importante novità è relativa all’ingresso che sarà interamente gratuito. Un grande evento con fruizione libera, la sorpresa che il “Taranta Sicily Fest” dedica alle migliaia di spettatori che hanno finora affollato le varie edizioni. Grazie al sostegno del Comune di Scicli e di vari sponsor privati, il festival si svolgerà infatti in Piazza Italia, nel cuore del centro storico di Scicli, a pochi metri da via Mormino Penna dove si girano le scene principali de “Il commissario Montalbano”. E ancora una volta sarà una serata all’insegna del divertimento, pensata per chi è ama la cultura popolare e tradizionale. La festa raddoppia perché quest’anno saranno ospiti ben due gruppi musicali del Salento. Le scorse edizioni si sono svolte a Cava San Bortolomeo, ma quest’anno è divenuto necessario il cambio di location anche per poter accogliere il pubblico sempre crescente ad ogni edizione. Ci sarà anche quest’anno lo stage pomeridiano per imparare le danze popolari. Uno straordinario evento estivo per migliaia di spettatori che balleranno e si divertiranno, pronti a lasciarsi “pizzicare” dai ritmi della taranta. Info su www.tarantasicilyfest.it