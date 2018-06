Pozzallo. Domani seminario su “Icentivo all’occupazione e alla creazione d’impresa in Sicilia”

Domani alle ore 10 nella sede dello Spazio Meno Assenza in Corso Vittorio Veneto a Pozzallo verranno presentate le misure di incentivo all’occupazione e alla creazione d’impresa in Sicilia, in particolare l’avviso 22/2018 della Regione Siciliana che riguarda i tirocini extracurriculari per giovani dai 16 ai 35 anni compiuti, persone dai 36 ai 66 anni e disabili dai 16 ai 66 anni.

Nel corso dell’incontro, organizzato da Mestieri Sicilia – Agenzia per il lavoro con il Comune di Pozzallo, verranno presentate le modalità attuative di altri incentivi come il contributo alle assunzioni di disoccupati di lunga durata di 14.000 euro in due anni e i tirocini professionali ordinistici che consentono ai praticanti degli studi professionali di percepire per 12 mesi un’indennità di 600 euro mensili.

Per quanto riguarda la Creazione d’impresa in Sicilia e nelle regioni del Sud Italia ci sarà la presentazione dell’incentivo per la creazione d’impresa “RESTO AL SUD” che finanzia fino a 50.000 euro per le ditte individuali di nuova costituzione o costituite dopo il 21 giugno 2018 e fino a 200.000 euro per le società costituite dopo il 21 giugno 2018 o da costituire. La misura è gestita da Invitalia, Mestieri Sicilia è ente accreditato ad Invitalia per la consulenza gratuita e l’assistenza ai partecipanti per la presentazione della domanda di contributo.

L’assistenza di Mestieri Sicilia consiste in un aiuto e supervisione per aiutare, coloro che vogliono partecipare all’avviso, a redigere un piano d’impresa vincente e presentare la domanda di agevolazione ad Invitalia.

Il seminario riguarda tutti i beneficiari dei tirocini extracurriculari e i giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni che voglio avviare nuove imprese in forma individuale o associata attraverso l’incentivo Resto al Sud.

Mestieri Sicilia, attraverso il suo intervento, aiuta i tirocinanti, le aziende e tutti coloro che vogliono avviare un impresa vincente.

Durante il seminario, i relatori dell’Agenzia per il Lavoro Mestieri Sicilia, illustreranno le modalità attuative delle misure, in particolare per quanto riguarda i tirocini extracurriculari verrà presentata la piattaforma informatica www.tirocini.ciapiweb.org , attraverso la quale è possibile partecipare e iscriversi per essere inseriti nella graduatoria dei tirocinanti.

Alle aziende verranno illustrati i requisiti che devono avere per poter ospitare un tirocinio.

Durante il seminario di domani verrà presentata anche l’attività dell’Agenzia per il Lavoro Mestieri Sicilia.