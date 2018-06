“La poesia tra metafisica, etica ed estetica”: ne parlerà Domenico Pisana a Catania

Sabato prossimo 23 giugno, alle 17, il Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana, sarà ospite a Catania, dell’ Associazione culturale marchigiana “Euterpe” di Jesi (AN), presieduta dal poeta e critico letterario Lorenzo Spurio, che ha organizzato, con il patrocinio della Regione Sicilia, del Comune di Catania e di diverse associazioni culturali siciliane, un Reading di poesia dal titolo “Parole tra i profumi di zagare” presso la Chiesa Monumentale S. Nicolò l’Arena , contigua alla Facoltà di Lettere dell’Università di Catania.

Domenico Pisana terrà una relazione sul tema “la poesia tra metafisica, etica ed estetica”. All’incontro parteciperanno una serie di poeti della zona di Catania e non, tra i quali Elvio Angeletti (Senigallia), Annalena Cimino (Capri ), Marco Vaira (Brescia), Cristina Lania (Messina), Flavia Vizzari (Messina), Salvatore Greco (Biancavilla ), Emanuele Marcuccio (Palermo), Luigi Pio Carmina (Palermo), Giusi Contrafatto (Caltagirone ) e il critico letterario ed editore Michele Miano (Milano), All’evento sarà inoltre presente l’artista performativo palermitano Toni Zanca (in arte “Acnaz”) con una realizzazione “a presa rapida”.

L’artista si dedica ai murales dove esprime l’arte concettuale non trascurando la bellezza e l’aspetto estetico