Amministrative a Modica. L’exploit di Ignazio Abbate a Modica. Un caso nazionale

La riconferma a sindaco di Modica di Ignazio Abbate è praticamente un caso nazionale. L’uscente primo cittadino, ma a questo punto riconfermato, si è attestato su percentuali inaudite, circa il 63%(ha sfiorato anche il 70%). I modicani, insomma, hanno voluto premiare la concretezza di un soggetto politico che ha badato poco ai convenevoli e più alla sostanza. Questo fa capire, come del resto era percepibile, che il suo più agguerrito avversario, Salvatore Poidomani(percentuale attestata attorno al 24%), avesse poche chances contro Abbate anche perchè il modo di fare campagna elettorale non ha certamente tirato dalla parte di Poidomani chi nei confronti del sindaco, come me ad esempio, non ha da dire nulla di buono ne nulla di male. Ribadisco quanto già detto…mi sarebbe piaciuta una sinistra convincente e così sicura che le sue idee fossero buone (perché lo sono) da non aver bisogno di ricorrere a metodi che hanno toccato punti davvero bassi. Poidomani mi piace(non tanto da entusiasmarmi) Alcune persone che ha attorno già molto meno. La forza dinamica delle idee può essere portata avanti anche facendo opposizione e creando un terreno fertile per una rinascita della sinistra (locale ma spero anche nazionale) in questi anni bui (ma non per Modica, per l’Italia intera, se non addirittura per il mondo), e lasciando che siano i populisti a fare campagne “contro”. Io crederò in queste idee quando saranno messe davanti a tutto il resto, antipatie personali (e magari più che giustificate) incluse. Mi sarò forse focalizzata troppo su atteggiamenti che mi hanno dato fastidio umanamente, ma d’altronde io sono umana…e se c’è chi si entusiasma grazie a determinati toni io invece mi spengo. Sarà che Abbate non mi suscita tutte le antipatie che suscita ad altri, ma troppe virate in quella direzione mi hanno distolta dalle belle idee che pure c’erano, e ci sono, e che secondo me con questo atteggiamento sono passate in secondo piano.

Abbate ha cavalcato l’onda di un populismo dilagante, segno dei tempi e di una base elettorale spazientita, vale a dire quella che vuole vedere cose fatte subito e non ha voglia di progettare sul lungo periodo. Alle prossime amministrative mi piacerebbe rivedere il candidato Poidomani, perché mi sembra una persona con tante e belle idee e che ha a cuore il bene della città. Chi, attorno a me, lo conosce, ne parla con stima. Magari senza il suo acerrimo nemico contro cui scagliarsi, e con accanto qualcuno che lo consigli meglio, potrà dare il massimo. Sulla carta, polemiche gridate a parte, che mi disturbano umanamente parlando, è il tipo di sindaco che mi piacerebbe vedere a Modica.