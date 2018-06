Sabato e domenica a Ragusa la nona edizione della festa dello sport promossa dal comitato Csen e da le Masserie

Sabato 9 e domenica 10 giugno il Csen, comitato provinciale di Ragusa e il centro commerciale Le Masserie, con il supporto del Coni, promuovono la IX edizione della festa dello sport. L’iniziativa si terrà all’interno del centro commerciale di via Achille Grandi. Numerose discipline sportive animeranno questa edizione della kermesse che è stata curata, dal punto di vista organizzativo, da Raffaele Furnaro, consigliere regionale e coordinatore regionale danza sportiva Csen, e da Eliana Curiali, responsabile provinciale danza sportiva Csen. Per quanto riguarda gli appuntamenti in programma, da sottolineare che sabato sera ci sarà l’esibizione di kung fu con Shi Yan Ti e con Davide Migliorisi, entrambi coordinatori regionali di quest’arte marziale in Sicilia mentre domenica mattina è in programma il taekwondo con il maestro Aziz Kalas e domenica pomeriggio il karate con il maestro Tonino Giannì. E’ prevista a seguire una specialità del kung fu con il maestro Carmelo Tumino. La serata poi si concluderà con il settore della danza sportiva e accademica. E, tal proposito, a seguire si terrà la cerimonia di premiazione riguardante i gruppi primo, secondo e terzo classificati che hanno preso parte alle gare del circuito provinciale Csen 2017/2018. “Ancora una volta – sottolinea il presidente provinciale del comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi – un grande appuntamento nel contesto di una straordinaria cornice. Ringraziamo il direttore de Le Masserie, Vito Frisina, con il suo braccio operativo, Giusi Barresi, per il supporto che ci fornisce e che ci consente di promuovere lo sport a trecentosessanta gradi. Si annunciano due giornate molto intense in cui cercheremo, ancora una volta, di attirare quante più persone sarà possibile alla pratica delle discipline che proporremo”.