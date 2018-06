Basket. Sabrina Cinili torna alla Passalacqua Spedizioni Ragusa

Sabrina Cinili torna a vestire la maglia di Ragusa. L’ala 29enne, sempre nel giro della nazionale italiana e nelle ultime due stagioni a Napoli, ha militato nella Passalacqua Ragusa nel campionato 2014/2015 e nella prossima stagione tornerà ancora più determinata a fare bene e dare il proprio contributo. Proprio il campionato con la casacca biancoverde è stato quello nel quale la giocatrice romana ha segnato di più ma nella passata stagione, con Napoli, Cinili ha superato il proprio record come valutazione personale, risultando migliorata nei rimbalzi, negli assist e nelle percentuali da tre. A tutto questo si aggiungono doti difensive indiscutibili, anche grazie alle doti fisiche ed atletiche.

“Sono stracontenta di tornare a Ragusa, città che ha fame di basket e dove tra l’altro ho lasciato tanti amici – dice l’ala biancoverde – La società è sempre ambiziosa e la squadra che è stata allestita per l’anno prossimo è di livello assoluto, dunque torno con grande voglia di fare bene e di arrivare più in fondo possibile. In più c’è un pubblico appassionato e tra i più calorosi d’Italia e questa è un’altra cosa fondamentale: sono certa che ci toglieremo grandi soddisfazioni e raggiungeremo traguardi importanti”.

Coach Gianni Recupido aggiunge: “Sabrina è un graditissimo ritorno, che garantisce alta qualità di scelte in attacco e in difesa; è una giocatrice di squadra molto adatta al sistema che abbiamo in mente. Con Consolini e Kuster costituirà un parco esterne di grandissimo livello. Ha raggiunto la piena maturità cestistica e sono certo sia pronta per una grande stagione con la nostra maglia”. Infine, il direttore sportivo Giovanni Criscione chiarisce: “Consideriamo Cinili una delle giocatrici più complete del campionato, per caratteristiche fisiche, attitudine in campo e duttilità tattica. Sabrina è un punto fermo della Nazionale Azzurra, può ricoprire al massimo del proprio potenziale diversi spot in squadra, difendere su più ruoli in maniera eccellente e nelle ultime stagioni si è anche presa più responsabilità al tiro, rivelandosi prolifica anche in fase offensiva. E’ un’atleta che ha già vestito la nostra casacca disputando nel 2015 degli ottimi playoff scudetto, sarà dunque una grande arma a disposizione di coach Recupido e le diamo un grande bentornato in Sicilia”.