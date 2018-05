Dressage: Trofeo Sicilia. Successo al Centro Ippico La Contea di Modica

Conclusa negli impianti del Centro Ippico La Contea di Modica la tappa del Trofeo Sicilia di dressage che si è svolta nel fine settimana appena passato. Grande successo per il concorso e grande impegno da parte del Comitato Organizzatore che si è impegnato al massimo per la perfetta riuscita della manifestazione.

L’impianto de La Contea di Modica si è presentato a cavalieri, amazzoni e addetti ai lavori fresco di un nuovo restyling. Rinnovate le staccionate, ampliato il campo gara, e restyling anche per il parcheggio. Tutti accorgimenti che hanno reso l’impianto più funzionale e assolutamente all’altezza della manifestazione che ha ospitato.

Successo anche dal punto di vista sportivo per i numeri e per il livello dei partecipanti…e a parlare sono i risultati insieme alle percentuali ottenute. Vediamo allora i risultati dell’evento dedicato interamente alla disciplina del dressage.

Sabato 26 maggio – La categoria Debuttanti ha visto primeggiare Alice Iannello in sella a Speedy. L’amazzone de Le Pietre Nere ha conseguito una percentuale del 73,158. Alle sue spalle Salvatore Crimi, secondo, su Fulmine (70,351%; La Quercia asd), mentre terzo posto per Matteo Aprile del circolo di casa, terzo, su Grees (67,719%).

Con la percentuale del 70,877 Iannello e Speedy si sono aggiudicate anche la categoria Promesse E80. Vita Rita Helene Giuffrida (C.I. Gli Ulivi) in sella a Ischerzu ha conquistato la piazza d’onore (69,912%). Terzo posto per Giada Guida su Peter (69,474%).

Capece Piscicelli Piromallo in sella a Holanda Fs ha fatto sua la E210. Per l’amazzone de Le Pietre Nere punteggio di 69,855%. Alle sue spalle Silvia Wanderlingh (As. Altair Equi Club) in sella a Lupen Boy (68,768%) e Denise Bernardette Rigano (As. Altair Equi Club) su Dorian Grey (67,246%).

categorie E50 e Gimkana 2 Jump 40 ha salutato la vittoria della giovane amazzone di casa Francesca Migliore che in sella a Vilano CEM ha conquistato la percentuale del 68,535. Alle sue spalle secondo posto per la compagna di circolo Victoria Mirabelli in sella a Free Horse (66,404%), mentre terza posizione per Antonino Procopio su Athlone Puzle (64,298%).

Domenica 27 maggio – Nella seconda giornata di gara Salvatore Crimi in sella a Fulmine ha fatto sua la categoria Debuttanti. Con la percentuale del 68,246%, invece, Giorgia Di Stefano (C.I. Gbi) in sella a Kinder si è aggiudicata la piazza d’onore, davanti a Matteo Aprile, ancora terzo in sella a Grees (66,842%).

Cambio al vertice della classifica delle Promesse nella seconda giornata di gara. A vincere in questa occasione è stata Vita Rita Helene Giuffrida su Ischerzu (67,982%). Dietro di lei seconda posizione per Sofia Pinto su Duke (67,193%; La Contea di Modica). Terzo posto per Giuseppe Carlo Censabella (67,105%; C.I. Gli Ulivi) in sella a Ischerzu.

L’amazzone del circolo organizzatore Ilaria Carnemolla in sella a Enrico 278 si è aggiudicata la E300. Per lei la bella percentuale del 68,194. Anita Giordano (Altair Equi Club) in sella a Unique Ws ha fatto sua la piazza d’onore (67,986%). Terza piazza per Francesca Migliore e Vilano CEM (66,181%).

E’ andata a Erika Brucato Lo Re in sella a Cordelius Santo Stefano la Kur-St. Georges. Per l’amazzone degli Ulivi percentuale del 66%. La seconda posizione è di Gabriella Alessandrello (La Quercia Asd) in sella a Rafinha con il 61,250%. Terzo posto, invece, per Giada Jolanda Morales e AAA Tancredi (60,625%).

Ecco i risultati delle altre categorie

Sabato 26 maggio

E320

Capece Piscicelli Piromallo su Holanda (66,105%)Afra Barone su Silver (S.I. Ragusana; 65,679%)

F105

Afra Barone su Silver (61,720%)

M110

Nicoletta Gulino su Karnevals (La Contea di Modica; 61,768%)

D- St. Georges

Gabriella Alessandrello su Raphina (La Quercia Asd; 60,882%)Giada Jolanda Morales su AAA Tancredi (C.I. Gli Ulivi; 57,500%)

Domenica 27 maggio

E400

Capece Piscicelli Piromallo su Holanda (66,667%)Afra Barone su Silver (66,420%)

F200

Elsa Calcaterra su Sion Ars (67,634%; Altair Equi Club)Afra Barone su Silver (62,796%)

M200

Nicoletta Gulino su Karnevals (61,471%)