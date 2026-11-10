Scicli, bollette dell’acqua più care: aumenti fino al 38% entro il 2029. Libertà Popolare interroga il sindaco Marino

Scicli, 10 novembre 2026 – Aumentano le tariffe idriche in provincia di Ragusa e si accende il confronto politico anche a Scicli. L’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa, nella seduta del 26 ottobre scorso, ha approvato un incremento tariffario del 10,50% per il biennio 2026-2027, una decisione che, secondo quanto denunciato da Libertà Popolare, rischia di pesare ulteriormente sui bilanci delle famiglie e delle attività produttive. Il piano tariffario prevede, infatti, ulteriori aumenti negli anni successivi: il 9% nel 2027, il 7,50% nel 2028 e il 6,75% nel 2029. Una progressione che potrebbe portare il rincaro complessivo a superare il 38% nell’arco di quattro anni. Per rendere concreto l’impatto degli aumenti, Libertà Popolare porta l’esempio di una famiglia composta da tre persone, con un consumo annuo di 150 metri cubi d’acqua: la bolletta passerebbe da 205 a 226 euro, con una spesa aggiuntiva di 21 euro. Al centro della contestazione c’è soprattutto il voto espresso dai sindaci presenti all’assemblea. Su dodici amministratori, nove hanno votato a favore dell’aumento, tra cui il sindaco di Scicli, Mario Marino. Un solo sindaco, quello di Vittoria, si è astenuto, mentre i primi cittadini di Pozzallo e Ispica hanno votato contro. Una scelta, quella del sindaco Marino, sulla quale Libertà Popolare chiede ora spiegazioni. Secondo il gruppo civico, infatti, l’applicazione dell’aumento massimo consentito non rappresentava una scelta obbligata e sarebbe stato necessario subordinare qualsiasi incremento tariffario a precise garanzie sulla qualità del servizio e sugli investimenti sul territorio. «Una stangata che arriverà direttamente nelle case di tutti i cittadini della provincia e che inciderà sui bilanci delle nostre attività produttive», dichiara Puglisi. Il gruppo non mette in discussione la necessità di garantire il funzionamento del servizio idrico, ma contesta il metodo con cui è stata assunta la decisione. In particolare, chiede perché non siano state pretese preventivamente maggiori garanzie sulla riduzione delle perdite idriche, sulla risoluzione dei disservizi, sugli investimenti destinati a Scicli, sui tempi degli interventi e sulla trasparenza dei costi sostenuti da Iblea Acque. Proprio per ottenere risposte su questi aspetti, il capogruppo della lista civica Libertà Popolare ha presentato un’interpellanza urgente al sindaco Mario Marino, chiedendo di affrontare la questione in Consiglio comunale. Tre, in particolare, i punti sui quali vengono richiesti chiarimenti: le ragioni che hanno portato il primo cittadino a votare a favore dell’aumento massimo del 10,5%; le garanzie eventualmente richieste e ottenute per Scicli in materia di investimenti, riduzione delle perdite idriche, tempi di intervento e trasparenza sui costi di Iblea Acque; infine, la volontà dell’amministrazione di rendere pubblico il verbale della seduta dell’ATI e di attivarsi per ottenere misure di tutela a favore delle famiglie economicamente più fragili. «Perché Scicli doveva votare per il massimo?», è la domanda che Libertà Popolare rivolge al sindaco Marino, sottolineando come i rappresentanti di Pozzallo e Ispica abbiano invece espresso voto contrario. La posizione del gruppo civico è netta: l’acqua è un bene primario e l’aumento delle tariffe deve essere accompagnato da risultati concreti, trasparenza e garanzie per gli utenti. «A Scicli l’acqua non può diventare l’ennesima tassa nascosta. L’acqua è un bene primario, non un bancomat per coprire i costi di una società». L’interpellanza punta dunque a portare la questione in aula e a chiedere al sindaco di rendere conto pubblicamente della scelta compiuta in sede provinciale. «Scicli merita rispetto, non solo bollette più care», conclude Libertà Popolare.

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