A Comiso “Motorhome”, servizio clinico mobile in collaborazione con l’ASP Ragusa

Comiso, 10 novembre 2026 – Arriva anche a Comiso “Motorhome”, servizio clinico mobile, che nasce dalla collaborazione del Comune con l’ASP di Ragusa. Ad annunciarlo, l’assessore ai servizi sociali, Salvatore Romano.

“L’ASP di Ragusa ha attivato un servizio di ambulatori mobili e motorhome clinici nell’ambito del progetto strategico PNES “Contrastare la povertà sanitaria – Ridurre le diseguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari” – spiega Romano – che ha l’obiettivo di offrire un supporto medico e orientamento sanitario alle persone e ai nuclei familiari in condizione di fragilità socio-economica, garantendo il diritto fondamentale della tutela della salute. Tutti mercoledì – continua l’assessore- in piazza Fonte Diana, dalle 15.00 alle 18.00 è presente un camper ASP che effettua gratuitamente visite di screening e primo orientamento sanitario, informazioni e facilitazioni all’accesso dei servizi ASP e della rete sociosanitaria locale, presa in carico delle situazioni di maggiore vulnerabilità. Il servizio mobile – ancora Salvatore Romano- è esteso a tutti i cittadini italiani e comunitari con ISEE inferiore a 10.000 euro, a stranieri regolarmente soggiornati in condizione di fragilità economica sempre con uguale ISEE inferiore a 10.000 euro, stranieri temporaneamente presenti o non in regola con le norme d’ingresso e soggiorno, in possesso o richiedenti dei codici specifici per l’assistenza sanitaria, persone in grave marginalità sociale, prive di fissa dimora o non iscritte al servizio sanitario nazionale, prive cioè del medico di medicina generale. Si tratta di un passo concreto – conclude l’assessore – verso l’abbattimento di barriere d’accesso alle cure medico/sanitarie e verso la vicinanza ai cittadini più fragili. Un ringraziamento va all’ASP di Ragusa che ha incluso la nostra città tra i comuni e tra le tappe del Motorhome, e agli uffici dei servizi sociali, dei servizi tecnici e della Polizia Locale per aver reso possibile l’attivazione di questo servizio e di questa opportunità di inclusione e tutela della salute pubblica”.

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