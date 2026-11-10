Trasporto scolastico assente al quartiere Cicchitto a Vittoria, Scuderi(FdI): “Famiglie sole, si intervenga”

Vittoria, 10 novembre 2026 – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, interviene con fermezza sul mancato servizio di trasporto scolastico nel quartiere Cicchitto, nella zona retrostante l’ex cooperativa Rinascita, denunciando una situazione che sta creando notevoli disagi a numerose famiglie. “L’anno scolastico è iniziato già da tempo e, nonostante siano trascorse diverse settimane dall’avvio delle lezioni, nel quartiere Cicchitto dei pulmini scolastici non c’è ancora traccia. È una situazione inaccettabile che sta penalizzando decine di studenti e le loro famiglie. Mai era accaduto prima che i ragazzi di questa zona rimanessero completamente privi di un servizio essenziale come il trasporto scolastico”.

Scuderi punta il dito contro quella che definisce una grave mancanza di programmazione da parte dell’amministrazione comunale. “Comprendo le difficoltà organizzative che possono presentarsi nella gestione dei servizi pubblici, ma non è accettabile che a pagarne le conseguenze siano cittadini e studenti. In commissione Affari generali, l’assessore Corbino ha spiegato che due autisti sono andati in pensione. Ma proprio perché il pensionamento è un evento prevedibile e programmabile con largo anticipo, l’amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per tempo, individuando le soluzioni necessarie per garantire la continuità del servizio”.

Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, il problema assume una rilevanza ancora maggiore considerando le difficoltà che stanno affrontando i genitori lavoratori. “Ogni mattina e ogni pomeriggio decine di famiglie sono costrette a riorganizzare completamente le proprie giornate per accompagnare e riportare a casa i figli. Per chi lavora, questo significa chiedere permessi, modificare orari e affrontare disagi che potrebbero essere evitati con una corretta programmazione. Il trasporto scolastico non è un favore che viene concesso dall’amministrazione, ma un servizio fondamentale e un diritto per gli studenti e per le loro famiglie”.

Scuderi richiama quindi palazzo Iacono ad assumersi le proprie responsabilità e a intervenire senza ulteriori rinvii. “Dietro l’ex cooperativa Rinascita vivono circa 300 famiglie che attendono risposte concrete. Non si tratta di opere faraoniche né di investimenti straordinari. Si tratta semplicemente di garantire un pulmino scolastico a un quartiere che da troppo tempo è stato dimenticato. Chiedo all’amministrazione comunale di attivarsi immediatamente affinché il servizio sia ripristinato nel più breve tempo possibile. Le famiglie non possono più aspettare e meritano rispetto, attenzione e risposte concrete”.

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