ISPICA, 10 novembre 2026 – L’Assemblea della Sezione di Ispica dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) è convocata per venerdì 13 novembre, con inizio alle ore 18,30, presso la sede del Mosaico delle Corresponsabilità, situata in Corso Umberto I n. 24.
L’appuntamento rappresenta un momento centrale per la vita associativa locale e prevede un ordine del giorno particolarmente ricco:
Costituzione formale della Sezione, un passaggio fondamentale per consolidare la presenza e le attività dell’Associazione nel territorio ispicese.
Illustrazione del documento congressuale nazionale, che sarà curata dal Presidente provinciale dell’ANPI, Gianni Battaglia.
Nel corso dell’incontro sarà inoltre possibile regolarizzare il tesseramento: i soci che non avessero ancora ritirato la tessera 2026 potranno farlo direttamente durante l’assemblea.
L’ANPI ricorda inoltre che le adesioni all’Associazione sono sempre aperte: chiunque desideri iscriversi e sostenere i valori antifascisti e costituzionali potrà farlo in qualsiasi momento, compresa la sede assembleare.
La Sezione ANPI di Ispica si propone di promuovere e di diffondere i valori di libertà e antifascismo, di mantenere viva la memoria della Resistenza e della storia dei nostri Concittadini vittime del fascismo e dell’occupazione nazista, di promuovere la difesa della Costituzione Italiana, la Carta che da quasi 80 anni traccia la nostra strada verso una società che possa dirsi pienamente civile.
Si costituisce ad Ispica la Sezione comunale dell’ANPI. Venerdì 13 novembre l’Assemblea fondativa
ISPICA, 10 novembre 2026 – L’Assemblea della Sezione di Ispica dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) è convocata per venerdì 13 novembre, con inizio alle ore 18,30, presso la sede del Mosaico delle Corresponsabilità, situata in Corso Umberto I n. 24.
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