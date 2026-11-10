Si costituisce ad Ispica la Sezione comunale dell’ANPI. Venerdì 13 novembre l’Assemblea fondativa

ISPICA, 10 novembre 2026 – L’Assemblea della Sezione di Ispica dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) è convocata per venerdì 13 novembre, con inizio alle ore 18,30, presso la sede del Mosaico delle Corresponsabilità, situata in Corso Umberto I n. 24.

L’appuntamento rappresenta un momento centrale per la vita associativa locale e prevede un ordine del giorno particolarmente ricco:

Costituzione formale della Sezione, un passaggio fondamentale per consolidare la presenza e le attività dell’Associazione nel territorio ispicese.

Illustrazione del documento congressuale nazionale, che sarà curata dal Presidente provinciale dell’ANPI, Gianni Battaglia.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre possibile regolarizzare il tesseramento: i soci che non avessero ancora ritirato la tessera 2026 potranno farlo direttamente durante l’assemblea.

L’ANPI ricorda inoltre che le adesioni all’Associazione sono sempre aperte: chiunque desideri iscriversi e sostenere i valori antifascisti e costituzionali potrà farlo in qualsiasi momento, compresa la sede assembleare.

La Sezione ANPI di Ispica si propone di promuovere e di diffondere i valori di libertà e antifascismo, di mantenere viva la memoria della Resistenza e della storia dei nostri Concittadini vittime del fascismo e dell’occupazione nazista, di promuovere la difesa della Costituzione Italiana, la Carta che da quasi 80 anni traccia la nostra strada verso una società che possa dirsi pienamente civile.

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