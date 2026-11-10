Operazione della Polizia di Stato: eseguiti dodici provvedimenti restrittivi tra Modica, Vittoria e Comiso

Saro Cannizzaro

MODICA/VITTORIA/COMISO, 10 Novembre 2026 – Ammontano a dodici gli arresti effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato in tutta la provincia di Ragusa, in esecuzione di specifiche disposizioni emesse dall’Autorità Giudiziaria. L’attività ha visto impegnati gli investigatori della Squadra Mobile e gli agenti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Vittoria, Comiso e Modica nei rispettivi ambiti territoriali.

Gli interventi scaturiscono da una serie di esecuzioni penali che hanno riguardato principalmente l’aggravamento di pene già in corso o la sostituzione di precedenti misure cautelari a cui i soggetti erano sottoposti.

Nel dettaglio, i controlli capillari e la prosecuzione delle attività investigative hanno portato all’arresto di 10 persone — già gravate da altre misure — per le quali è stato disposto il regime degli arresti domiciliari.

Contestualmente, gli agenti hanno dato esecuzione a due ulteriori provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti soggetti. A seguito delle disposizioni definitive dell’Autorità Giudiziaria, per entrambi si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Ragusa, dove dovranno scontare la pena detentiva residua.

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