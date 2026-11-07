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Lettere al direttoreModicaSlider

Pulizia targa Maestro Minardo e aggiornamento data commemorazione vittime via Scala a Modica. Riceviamo

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Gentile Redazione,

sono il signor Giovanni Amore. Nella giornata di oggi ho dedicato una decina di minuti a rimuovere l’erbaccia che copriva le targhe dedicate al mio maestro delle elementari, Salvatore Minardo (anno scolastico 1949/1950, ben 76 anni fa).

Non avendo con me gli attrezzi adatti, vorrei rivolgere un appello a chi di competenza o a qualche volontario del settore affinché possa fare una piccola manutenzione e restituire al manufatto la giusta decoro. Le targhe si trovano all’inizio della salita di via San Giuliano, subito dopo il ponte. Ringrazio fin d’ora chiunque potrà prendersi cura di questo intervento.

Cogliendo l’occasione, vi chiedo cortesemente di pubblicare anche un aggiornamento relativo alla nuova data di posa della targa con i nomi delle vittime del crollo di via Scala: la cerimonia, inizialmente prevista per il 6 novembre alle ore 11:00, si terrà invece il 14 novembre alle ore 11:00.

Cordiali saluti,

Giovanni Amore

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