Pulizia targa Maestro Minardo e aggiornamento data commemorazione vittime via Scala a Modica. Riceviamo

Non avendo con me gli attrezzi adatti, vorrei rivolgere un appello a chi di competenza o a qualche volontario del settore affinché possa fare una piccola manutenzione e restituire al manufatto la giusta decoro. Le targhe si trovano all’inizio della salita di via San Giuliano, subito dopo il ponte. Ringrazio fin d’ora chiunque potrà prendersi cura di questo intervento.

sono il signor Giovanni Amore. Nella giornata di oggi ho dedicato una decina di minuti a rimuovere l’erbaccia che copriva le targhe dedicate al mio maestro delle elementari, Salvatore Minardo (anno scolastico 1949/1950, ben 76 anni fa).

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