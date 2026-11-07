Controlli dei NAS e muffa alla residenza Castillett di Ragusa Ibla: l’ERSU chiude la struttura, il Comune valuta il futuro dell’immobile

RAGUSA IBLA, 07 Novembre 2026 – L’ERSU ha disposto ieri in via precauzionale la chiusura della residenza universitaria “Casa Castillett” a Ragusa Ibla. La decisione è giunta a seguito di un sopralluogo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), che ha rilevato serie criticità igienico-sanitarie e problemi strutturali all’interno dell’edificio.

Nei giorni precedenti al controllo delle forze dell’ordine, l’Assessore all’Università e i tecnici comunali avevano già svolto una verifica programmata, rilevando la necessità di interventi urgenti. A seguito del provvedimento di chiusura, l’ERSU – ente responsabile dell’accoglienza e della manutenzione ordinaria – ha prospettato ai 4 studenti che occupavano i posti letto due alternative immediate: la sistemazione presso una struttura ricettiva in piazza Carmine o la monetizzazione della borsa di studio tramite contributo economico per reperire un alloggio in autonomia. Gli studenti hanno optato per la seconda soluzione.

Il caso ha aperto una riflessione in seno all’Amministrazione comunale sul futuro della struttura. Nonostante i frequenti lavori di manutenzione straordinaria effettuati in passato dal Comune, problemi di umidità e muffa continuano a ripresentarsi a causa della natura stessa dell’immobile, edificato direttamente sulla roccia e soggetto a costante umidità di risalita.

L’Amministrazione ha espresso forti perplessità sull’opportunità di impiegare ulteriori fondi della legge regionale su Ibla in un edificio poco idoneo all’uso abitativo, a meno che non si individui un progetto in grado di eradicare definitivamente la problematica.

Essendo stata garantita una sistemazione sicura agli studenti, non sussiste al momento un’urgenza d’intervento su Casa Castillett. Qualora gli uffici tecnici dovessero riscontrare che un’opera risolutiva risulti troppo onerosa o complessa, il Comune valuterà di dirottare gli investimenti pubblici verso un’altra struttura più idonea e salubre. Le decisioni definitive verranno rese note nei prossimi giorni.

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