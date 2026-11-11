Truffe ai conventi e alle parrocchie: sgominata la rete criminale tra Torino e Siracusa

TORINO/SIRACUSA, 11 Novembre 2026 – Un asse criminale ben delineato attraversa l’Italia, unendo il Piemonte alla Sicilia orientale in una delle più spregiudicate e ramificate serie di raggiri ai danni della Chiesa degli ultimi anni. L’indagine, condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cremona e coordinata dalla Procura di Torino, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale torinese nei confronti di sei persone, indagate per associazione per delinquere. Altri dieci soggetti risultano indagati a piede libero.

Sebbene le prime tracce investigative abbiano intercettato basi logistiche nel Nord Italia, il vero motore della rete era radicato sull’asse Torino–Siracusa, operativo almeno dall’agosto 2024 e, in più casi, cementato da legami familiari. Al vertice dell’organizzazione figurava una donna siciliana, descritta dagli inquirenti come una “telefonista seriale” dotata di eccezionali capacità manipolatorie, capace di sostenere ritmi di chiamate nell’ordine delle centinaia al giorno. Il copione truffaldino era calibrato per colpire la buona fede di parroci, frati e madri superiori di monasteri e conventi in tutta la penisola. La donna contattava l’ente religioso spacciandosi per funzionaria comunale o regionale e comunicava l’avvenuto accredito di un contributo pubblico in realtà inesistente.

Sosteneva che la somma versata fosse superiore al dovuto e pretendeva l’immediata restituzione della differenza tramite bonifico. A stretto giro seguiva una seconda telefonata: la stessa voce, abilmente camuffata, si fingeva direttrice o dipendente della filiale bancaria dell’ente, rassicurava l’interlocutore e indicava l’IBAN o la carta Postepay su cui disporre il pagamento urgente.

La provincia di Siracusa costituiva lo snodo cruciale dell’intera struttura economica e logistica. Qui operavano gli intermediari e gli esecutori incaricati di reclutare i prestanome: oltre quaranta persone del posto, per lo più con precedenti penali e prive di reddito, cui venivano intestate carte prepagate e rapporti bancari destinati a ricevere i proventi illeciti. Una volta andato a buon fine il bonifico della parrocchia, gli emissari siciliani prelevavano rapidamente il contante, in autonomia o accompagnando i prestanome, soprattutto presso gli sportelli ATM di Poste Italiane della zona.

Un’attività frenetica monitorata dalle Fiamme Gialle, anche grazie alla collaborazione con la struttura antiriciclaggio di Poste Italiane, che ha consentito di acquisire i filmati di videosorveglianza dei prelievi e di bloccare, in alcuni casi, le carte prima dell’incasso del bottino. La centralità della Sicilia si confermava anche nella spartizione del denaro: gli intermediari attivi nel Siracusano gestivano i flussi e inoltravano ai complici torinesi la relativa quota — generalmente pari al 50% dei profitti — attraverso i circuiti di money transfer Western Union, MoneyGram e Ria.

Il bilancio dell’inchiesta parla di oltre 250 truffe accertate, per un ammontare di diverse centinaia di migliaia di euro, perpetrate con tale spregiudicatezza da proseguire anche dopo la notifica della convocazione per l’interrogatorio preventivo lo scorso 28 ottobre. L’operazione ha visto l’intervento, sul territorio aretuseo, del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Siracusa, che ha operato fianco a fianco con i colleghi di Cremona e Torino per le perquisizioni e l’esecuzione delle misure cautelari nei confronti degli indagati residenti.

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