Pozzallo, condanne definitive per ricettazione e atti persecutori: due arresti dei Carabinieri

POZZALLO, 11 Novembre 2026 / I Carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno eseguito due ordini di carcerazione in regime di detenzione domiciliare a carico di altrettante persone, condannate in via definitiva per reati distinti.

Il primo provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Ragusa, riguarda un giovane di 24 anni di origini rumene. Il ragazzo è stato condannato per il reato di ricettazione in relazione a fatti commessi nel 2020 a Ispica. Dovrà scontare una pena residua di un mese e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 133 euro.

Il secondo intervento ha interessato un 49enne pozzallese, a cui i militari hanno notificato un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catania. La condanna, divenuta definitiva anche a seguito di ulteriori episodi di violenza commessi di recente dall’uomo, si riferisce a condotte persecutorie e violente perpetrate nel 2020 ai danni dell’ex compagna. Per lui è scattata la detenzione domiciliare per un periodo di dieci mesi.

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