NAS Ragusa. Macellazione clandestina di carne equina nel Siracusano: 7 indagati e sequestri per 2 milioni di euro VIDEO

SIRACUSA, 11 Novembre 2026 / I Carabinieri del N.A.S. di Ragusa, in collaborazione con i Comandi Provinciali di Siracusa e Ragusa e coordinati dalla Procura di Siracusa, hanno eseguito un’ordinanza cautelare e un decreto di sequestro preventivo nei confronti di sette persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla macellazione abusiva, frode nella tracciabilità degli animali, commercio di alimenti nocivi e smaltimento illecito di rifiuti speciali.
L’indagine, partita da una segnalazione della Stazione Carabinieri di Pachino e sviluppata dal N.A.S. con intercettazioni e videoriprese, ha portato alla luce un circuito illecito e parallelo di approvvigionamento, macellazione e vendita di carne equina. Il sistema prevedeva l’acquisto a basso costo di cavalli formalmente registrati come non destinati all’alimentazione umana. Gli animali venivano inizialmente abbattuti e macellati in un casolare rurale fatiscente e privo di autorizzazioni igienico-sanitarie. La carne così ottenuta, potenzialmente pericolosa per la salute pubblica, veniva poi distribuita a prezzi competitivi in una macelleria e in diverse paninoteche ambulanti della provincia siracusana.
Per abbattere i costi di smaltimento, gli scarti della macellazione venivano abbandonati su terreni adiacenti a un importante asse autostradale, creando discariche abusive di rifiuti speciali con gravi rischi per l’ambiente. Le indagini hanno inoltre accertato irregolarità condotte direttamente all’interno di un mattatoio autorizzato della provincia, coperte dalla falsificazione dei documenti di accompagnamento dei cavalli con la presunta complicità dei titolari dell’impianto e di un veterinario ufficiale dell’A.S.P. di Siracusa.
L’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per il medico veterinario e il sequestro preventivo del mattatoio, di una stalla, di una macelleria e dell’area adibita a discarica abusiva, per un valore totale stimato in circa due milioni di euro. L’operazione rientra nelle attività di controllo del N.A.S. a tutela della sicurezza alimentare e dell’ambiente. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna definitiva.
1 commento su “NAS Ragusa. Macellazione clandestina di carne equina nel Siracusano: 7 indagati e sequestri per 2 milioni di euro VIDEO”
Un veterinario con un posto importante perché deve rischiare tutto???