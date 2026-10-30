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Scicli, interventi al Polivalente di Jungi. Puglisi e Riela: «Le criticità le denunciamo da anni»

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Scicli, 30 ottobre 2026 – Gli interventi al Polivalente di Jungi segnano un passo avanti per gli impianti sportivi di Scicli. Un risultato accolto positivamente dai consiglieri comunali di Libertà Popolare, Giuseppe Puglisi e Giuseppe Riela, che ricordano le battaglie condotte negli ultimi anni per ottenere il miglioramento delle strutture cittadine. Al centro delle loro sollecitazioni, in particolare, la carenza di illuminazione del Polivalente e le problematiche legate alla sicurezza, con accessi che consentivano di scavalcare le recinzioni, esponendo l’impianto al rischio di danneggiamenti e atti vandalici. «Oggi si interviene sugli impianti sportivi di Scicli, e questo è certamente un fatto positivo. Ma è giusto ricordare che questi risultati arrivano dopo anni di denunce, interrogazioni, interpellanze e sollecitazioni che abbiamo portato avanti in Consiglio comunale», dichiarano i due consiglieri. Adesso si procede con l’installazione dei nuovi fari e con gli interventi necessari a mettere in sicurezza la struttura. Opere che, secondo Puglisi e Riela, rispondono a criticità già evidenziate attraverso numerosi atti consiliari. L’attenzione di Libertà Popolare ha riguardato anche le altre strutture sportive del territorio, con richieste di manutenzione e maggiore attenzione alle esigenze delle società e degli sportivi. «Siamo soddisfatti che le problematiche segnalate trovino finalmente risposte. Non si tratta di attribuirsi medaglie, ma di ristabilire la verità dei fatti: prima degli interventi di oggi ci sono state denunce, atti consiliari e precise richieste politiche. Il nostro compito è sempre stato quello di vigilare, incalzare l’Amministrazione e chiedere soluzioni concrete», sottolineano. I consiglieri assicurano che continueranno a monitorare l’avanzamento dei lavori, affinché gli interventi programmati producano risultati duraturi. «Lo sport merita strutture sicure, illuminate e funzionali. Continueremo a seguire ogni intervento affinché gli impegni si traducano in risultati effettivi». Per Puglisi e Riela, dunque, l’avvio dei lavori al Polivalente di Jungi rappresenta una risposta attesa dalla comunità sportiva, ma anche il riconoscimento dell’importanza dell’attività di controllo e proposta svolta in Consiglio comunale.

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