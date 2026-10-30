Santa Croce Camerina. Commemorazione dei Defunti: orari prolungati al Cimitero Comunale e servizio bus navetta gratuito

Santa Croce Camerina, 30 ottobre 2026 – In occasione delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina ha predisposto un piano organizzativo speciale volto ad agevolare le visite al Cimitero Comunale, garantendo una migliore gestione della viabilità, sicurezza e accessibilità per tutti i cittadini.

Per consentire a ciascuno di rendere omaggio ai propri cari senza sovraffollamenti, la struttura cimiteriale osserverà un orario di apertura continuato:

Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre 2026: cancelli aperti con orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 17:30.

Per limitare l’impatto del traffico veicolare lungo le direttrici d’accesso, tutelare l’incolumità dei pedoni e agevolare in particolar modo le persone anziane o con ridotta mobilità, sarà inoltre attivo un servizio gratuito di bus navetta nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre.

Il servizio collegherà direttamente Via Caucana con l’ingresso del Cimitero Comunale, osservando le seguenti fasce orarie:

Mattina: dalle ore 09:00 alle ore 12:30;

Pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

L’Amministrazione invita l’intera cittadinanza ad avvalersi del trasporto pubblico gratuito, scelta che contribuirà a una circolazione più fluida e ordinata in tutta l’area circostante.

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