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Attualità | Ragusa

Ragusa. In gara i lavori per riqualificare gli spazi al piano terra del Palazzo di Città

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Ragusa, 30 ottobre 2026 – Sono andati in gara i lavori per la riqualificazione dei locali al piano terra del Palazzo di Città, ex sede degli uffici di Stato civile e Anagrafe. Un investimento complessivo da 280 mila euro per nuovi spazi culturali e di rappresentanza, in buona parte da destinare alla Civica Raccolta Carmelo Cappello.
“E’ un intervento cospicuo – dichiara l’assessore al Centro Storico, Gianni Gurrieri – che si inserisce nel percorso di rigenerazione del Centro, puntando sulla cultura come leva di attrattività e riappropriazione degli spazi urbani.
I locali saranno infatti trasformati in spazi di rappresentanza e accoglienza culturale, destinati anche a ospitare la Civica Raccolta Carmelo Cappello, dedicata al grande scultore ragusano le cui opere sono già presenti in città, tra cui quelle collocate in piazza Poste. L’obiettivo è creare un luogo non soltanto espositivo, ma anche di conoscenza e approfondimento della figura dell’artista, capace di ospitare iniziative e momenti di aggregazione e contribuire a rendere il centro storico uno spazio da vivere. La valorizzazione della raccolta si inserirà in un percorso più ampio che coinvolge anche gli spazi pubblici, con opere come il bassorilievo Raviuse e la Fontana della Rinascita.”

L’importo a base d’asta è di 280 mila euro, finanziati per 200 mila euro attraverso i fondi di compensazione ANAS e per 80 mila euro attraverso le risorse della legge regionale 61/81.
Entro la metà di novembre è prevista l’individuazione dell’aggiudicatario, passaggio che consentirà di procedere verso l’avvio dei lavori.

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