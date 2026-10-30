Santa Croce Soccer, testa alla vetta ma senza perdere l’umiltà: domenica al Kennedy arriva il Cassibile

Santa Croce Camerina, 30 ottobre 2026 – Il primo posto in classifica è un risultato che dà entusiasmo, ma non deve cambiare l’atteggiamento. Il Santa Croce Soccer continua il proprio percorso in campionato da protagonista, consapevole del lavoro svolto finora e dei risultati conquistati sul campo, ma anche delle difficoltà che ogni settimana presenta il campionato di Promozione.

La sconfitta rimediata mercoledì a Noto, nella gara di Coppa Italia, rappresenta un passaggio da archiviare con lucidità, senza drammi ma anche senza sottovalutare gli aspetti sui quali continuare a lavorare. Il calcio non concede pause e ogni partita offre indicazioni utili per crescere.

Essere primi è motivo di soddisfazione per tutto l’ambiente biancazzurro, ma la classifica, soprattutto in questa fase della stagione, non deve alimentare facili entusiasmi. Il campionato è ancora lungo e ogni avversario va affrontato con rispetto, determinazione e la stessa attenzione.

La parola d’ordine resta umiltà. Umiltà nel riconoscere il valore del lavoro quotidiano, nel mantenere alta la concentrazione e nel sapere che nessun risultato arriva senza sacrificio. Il gruppo dovrà continuare a mettere al centro la squadra, evitando che il primato diventi un motivo di pressione o di appagamento.

Adesso l’attenzione si sposta sul campionato. Domenica, al Kennedy, il Santa Croce ospiterà il Cassibile in una sfida nella quale sarà importante ritrovare subito intensità e concretezza.

Davanti al proprio pubblico, i biancazzurri cercheranno di riprendere il cammino, facendo leva sulla compattezza del gruppo e sul sostegno dei tifosi. Serviranno attenzione, personalità e capacità di affrontare ogni momento della gara con la giusta mentalità

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