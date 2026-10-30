AVIS Modica forma i docenti: il 7 novembre una giornata per coprogettare con la scuola

Modica, 30 ottobre 2026 – Non più soltanto una proposta da accogliere, ma un percorso da costruire insieme. AVIS Modica invita i docenti del territorio a una giornata di formazione e coprogettazione in programma sabato 7 novembre, dalle 9.00 alle 17.30, all’Oratorio Salesiano di Modica Alta. A condurre i lavori sarà Luigi Santapaga, formatore dal 1989 e fondatore di Forma Mentis, che ha tenuto centinaia di corsi in Italia e all’estero, formando migliaia di persone su comunicazione, leadership e lavoro in team. L’iniziativa, totalmente gratuita, è rivolta esclusivamente agli insegnanti e rappresenta un’importante occasione di formazione per l’intera comunità scolastica: l’obiettivo è coprogettare, scuola e AVIS, un percorso condiviso sul dono e sul benessere, nel segno di una missione comune.

L’idea nasce proprio dalla scuola. Durante la verifica conclusiva del progetto presentato da AVIS lo scorso anno, sono stati gli stessi insegnanti a esprimere l’esigenza di non limitarsi ad accogliere la proposta dell’associazione, ma di interagire e lavorare fianco a fianco per condividerla pienamente. AVIS Modica ha raccolto quell’invito e si è assunta l’onere di creare un momento di coprogettazione, lanciando la proposta di lavorare insieme per gli stessi obiettivi.

“Crediamo che i valori del dono e della solidarietà arrivino davvero ai ragazzi quando sono gli insegnanti a farli propri e a tradurli nel linguaggio della loro classe – ha dichiarato il direttivo di AVIS Modica – Per questo abbiamo voluto offrire ai docenti una giornata di formazione vera, con strumenti concreti di lavoro in team. Vogliamo costruire il progetto con la scuola, non per la scuola”.

La formazione è riservata ai docenti delle quinte classi della scuola primaria, delle terze classi della scuola secondaria di primo grado e delle quarte classi della scuola secondaria di secondo grado, nonché ai docenti referenti. Il corso sarà caratterizzato da un approccio interattivo e dinamico. Durante la giornata verranno presentati gli obiettivi del progetto, si lavorerà sulla definizione di strategie efficaci per il lavoro in team e sulle dinamiche e i comportamenti che lo caratterizzano, per arrivare infine ad attività pratiche di progettazione, durante le quali si svilupperanno le idee per il momento conclusivo del percorso, la “festa sociale”.

Con questa iniziativa, AVIS Modica rinnova il proprio impegno accanto al mondo della scuola e invita i dirigenti scolastici a diffondere l’iniziativa e i docenti delle classi coinvolte a non perdere questa occasione di formazione, nella convinzione che educare le nuove generazioni alla cultura del dono sia un la

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