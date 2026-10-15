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Promozione. Santa Croce Soccer, vittoria di carattere a Ragusa: battuto 2-1 il Pro Ragusa

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Ragusa, 15 ottobre 2026 – Il Santa Croce Soccer non si ferma. Dopo la larga vittoria contro la Megarese, la formazione biancazzurra supera anche l’ostacolo Pro Ragusa, imponendosi per 2-1 sul campo ragusano e confermando il proprio momento positivo nel campionato di Promozione, girone D.

Una vittoria dal peso importante, perché arrivata in trasferta e in una gara che richiedeva concentrazione, personalità e capacità di dare continuità al successo precedente. Il Santa Croce ha risposto presente, portando a casa tre punti preziosi e dimostrando di avere le qualità necessarie per affrontare con ambizione questo avvio di stagione.

Il risultato premia il lavoro di un gruppo che sta trovando progressivamente i propri equilibri e che, giornata dopo giornata, continua a costruire la propria identità. La squadra ha saputo affrontare un impegno ravvicinato senza perdere di vista l’obiettivo, confermando la voglia di restare protagonista nel girone.

Dietro questo avvio positivo c’è il lavoro di mister Fabio Campanaro e di tutto lo staff tecnico, impegnati a costruire una squadra capace di unire organizzazione, intensità e spirito di sacrificio.

“È una vittoria che dà fiducia e premia il lavoro dei ragazzi – dichiara ancora mister Fabio Campanaro –. Sappiamo che la strada è ancora lunga e che dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, mantenendo alta la concentrazione. Il merito è del gruppo, che sta dimostrando impegno, disponibilità e voglia di crescere”.

Non c’è però tempo per fermarsi a festeggiare. Il calendario propone subito un nuovo appuntamento: domenica 18 ottobre il Santa Croce Soccer tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare la Sommatinese Calcio, nella gara valida per la quinta giornata del girone D.

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