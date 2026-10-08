Vittoria. Rapina un corriere a coltellate durante una consegna serale: la Polizia arresta un 26enne

VITTORIA, 09 Ottobre 2026 – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno tratto in arresto un giovane del posto di 26 anni, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.

L’episodio è avvenuto nelle scorse ore, quando un corriere si è presentato disperato al Commissariato per denunciare di essere stato aggredito e rapinato poco prima, mentre stava effettuando una consegna in serata. Secondo quanto ricostruito, il malvivente lo aveva minacciato di morte brandendo un coltello, costringendolo a consegnare il portafoglio – contenente documenti personali e cinquecento euro in contanti – per poi fuggire rapidamente a piedi nelle vie circostanti.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima e all’immediata attività investigativa avviata sul campo dagli agenti, i poliziotti sono riusciti a risalire in tempi rapidissimi all’identità del presunto autore dell’aggressione, rintracciandolo e bloccandolo.

Al termine delle formalità di rito, il ventiseienne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

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