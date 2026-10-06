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Politica

Italia Viva Ragusa alla Leopolda: Marianna Buscema sostiene la candidatura di Pietro Bartolo alla Presidenza della Regione

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Firenze, 06 ottobre 2026 – La coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, ha partecipato ai lavori della Leopolda di Firenze, l’appuntamento politico promosso e coordinato dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, occasione di confronto sui temi del futuro del Paese e delle sfide che attendono i territori.

Nel corso della manifestazione, Buscema ha accolto con favore l’indicazione di Pietro Bartolo come candidato alla presidenza della Regione Siciliana, condividendo una scelta che, a suo avviso, rappresenta un segnale di rinnovamento e attenzione verso i bisogni reali dei cittadini.

«La Sicilia ha bisogno di un vero cambiamento, di una politica capace di mettere al centro le persone, il bene comune e soprattutto chi vive condizioni di maggiore fragilità», afferma Marianna Buscema. «Non servono personalismi né protagonismi fini a sé stessi. Occorrono ascolto, umanità e spirito di servizio, perché la politica deve tornare a prendersi cura delle persone e delle loro esigenze concrete».

La coordinatrice provinciale di Italia Viva sottolinea come il profilo di Pietro Bartolo incarni questi valori grazie a un percorso umano e professionale costruito nel segno dell’accoglienza, della tutela della dignità umana e dell’attenzione verso gli ultimi.

«Sostengo Pietro Bartolo perché è un uomo che ha fatto dell’ascolto e del rispetto della persona una scelta di vita. La sua esperienza rappresenta una garanzia di sensibilità, equilibrio e competenza. La Sicilia ha bisogno di una guida che sappia unire, costruire e guardare al futuro con una visione autenticamente riformista».

Per Buscema, la candidatura di Bartolo può costituire l’occasione per aprire una nuova stagione politica nell’Isola, fondata sulla partecipazione, sulla giustizia sociale e su un modello di sviluppo in grado di valorizzare le potenzialità del territorio senza lasciare indietro nessuno.

«La nostra regione merita una politica più vicina ai cittadini, meno concentrata sulle appartenenze e più attenta ai problemi concreti delle famiglie, dei giovani, delle imprese e delle fasce più deboli. Per questo motivo riteniamo che Pietro Bartolo sia la persona giusta per guidare questo percorso e per rappresentare una concreta alternativa per il futuro della Sicilia», conclude Buscema.

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