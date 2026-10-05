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Cinema | Scicli

Film ispirato a Franca Viola girato a Scicli. Fu la prima donna che rifiutò un matrimonio riparatore

La troupe della Palomar, diretta da Cristina Comencini, ha girato nei giorni scorsi a Punta Pisciotto a Sampieri
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Scicli, 05 ottobre 2026 – Sono iniziate nei giorni scorsi, a Sampieri di Scicli, le riprese del film “Oliva Denaro”, prodotto dalla Palomar di Carlo Degli Esposti, per la regia di Cristina Comencini. Ad accogliere il progetto l’amministrazione comunale retta dal sindaco Mario Marino con il contributo della Scicli Film Commission.

Il film è ispirato alla vera storia di Franca Viola ed è tratto dal romanzo di Viola Ardone per i tipi di Giulio Einaudi Editore (2021). I set si dividono fra Monterosso Almo, Ragusa, Sampieri e Scicli. La protagonista sarà Oliva, adolescente siciliana che si ispira Franca Viola, la giovane di Alcamo che negli anni Sessanta rifiutò di sposare l’uomo che l’aveva rapita e violentata e trasformò una scelta personale in un caso nazionale. Per Ardone e Comencini è un nuovo incontro con Palomar dopo “Il treno dei bambini”, uscito nel 2024 e tratto da un altro romanzo della scrittrice.

Franca Viola è vivente e oggi ha 78 anni.

Note

Il film è prodotto dalla Palomar, società di produzione de “Il Commissario Montalbano”, che a Scicli è stato girato dal 1998 al 2019.

Cristina Comencini (Roma, 1956) è vincitrice di tre Nastri d’Argento, riconoscimento cinematografico più longevo d’Italia. Laureata in Economia, ha iniziato la carriera cinematografica col padre, Luigi.

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