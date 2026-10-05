Al via i lavori sulle SR 61, 63 e 73. Oltre 1,9 milioni di euro per migliorare la viabilità nei territori di Ragusa e Scicli

Ragusa/Scicli, 05 ottobre 2026 – Partono i lavori di manutenzione straordinaria delle SR 61, 63 e 73, nei territori comunali di Ragusa e Scicli. L’intervento, finanziato con 1.925.000 euro attraverso le risorse FSC 2021-2027, consentirà di migliorare le condizioni di sicurezza e di percorribilità di oltre 9 chilometri di viabilità.

Dell’avvio dei lavori si è discusso nel corso di un incontro tra la presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari, il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì e il sindaco di Scicli Mario Marino, insieme ai tecnici e al dirigente del settore Carlo Sinatra. “La manutenzione e la sicurezza delle strade rappresentano una priorità e queste risorse ci consentono di realizzare interventi necessari per migliorare le condizioni delle nostre arterie e garantire maggiore sicurezza a chi le percorre”, sottolinea la Presidente Schembari.

Nel dettaglio, i lavori interesseranno le Strade Regionali 61 “Spinazzella-Ferrante” e 63 “Ficazza-Palma”, nel territorio di Ragusa, e la SR 73 “Spinazza-Piano Grande”, a Scicli.

Gli interventi prevedono la rimozione dell’asfalto deteriorato e la posa di un nuovo manto stradale, oltre al rifacimento del fondo nei tratti interessati da avvallamenti. Particolare attenzione sarà riservata anche alla gestione delle acque piovane. Verranno pulite cunette e scarpate, eliminate vegetazione e detriti e ripristinate le parti danneggiate, così da garantire un corretto deflusso dell’acqua. I lavori comprenderanno inoltre il ripristino dei muri in pietra a secco danneggiati o mancanti e il rifacimento della segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale.

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