  • 5 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 5 Ottobre 2026 -
Politica | Ragusa | Scicli

Al via i lavori sulle SR 61, 63 e 73. Oltre 1,9 milioni di euro per migliorare la viabilità nei territori di Ragusa e Scicli

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa/Scicli, 05 ottobre 2026 – Partono i lavori di manutenzione straordinaria delle SR 61, 63 e 73, nei territori comunali di Ragusa e Scicli. L’intervento, finanziato con 1.925.000 euro attraverso le risorse FSC 2021-2027, consentirà di migliorare le condizioni di sicurezza e di percorribilità di oltre 9 chilometri di viabilità.
Dell’avvio dei lavori si è discusso nel corso di un incontro tra la presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari, il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì e il sindaco di Scicli Mario Marino, insieme ai tecnici e al dirigente del settore Carlo Sinatra. “La manutenzione e la sicurezza delle strade rappresentano una priorità e queste risorse ci consentono di realizzare interventi necessari per migliorare le condizioni delle nostre arterie e garantire maggiore sicurezza a chi le percorre”, sottolinea la Presidente Schembari.

Nel dettaglio, i lavori interesseranno le Strade Regionali 61 “Spinazzella-Ferrante” e 63 “Ficazza-Palma”, nel territorio di Ragusa, e la SR 73 “Spinazza-Piano Grande”, a Scicli.
Gli interventi prevedono la rimozione dell’asfalto deteriorato e la posa di un nuovo manto stradale, oltre al rifacimento del fondo nei tratti interessati da avvallamenti. Particolare attenzione sarà riservata anche alla gestione delle acque piovane. Verranno pulite cunette e scarpate, eliminate vegetazione e detriti e ripristinate le parti danneggiate, così da garantire un corretto deflusso dell’acqua. I lavori comprenderanno inoltre il ripristino dei muri in pietra a secco danneggiati o mancanti e il rifacimento della segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube