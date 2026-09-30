Dalla violenza al perdono: il ventitreenne ragusano Davide Simone Cavallo nominato “poliziotto ad honorem” alla Scala

MILANO, 30 Settembre 2026 – Il Teatro alla Scala di Milano ha fatto da cornice a una delle pagine più emozionanti e cariche di significato della recente Festa della Polizia di Stato, celebrata in occasione di San Michele Arcangelo, patrono del Corpo. Tra i protagonisti della cerimonia c’è anche un giovane originario della provincia di Ragusa, il ventitreenne Davide Simone Cavallo, insignito dal capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, della prestigiosa onorificenza di “poliziotto ad honorem”.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.