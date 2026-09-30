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Dalla violenza al perdono: il ventitreenne ragusano Davide Simone Cavallo nominato “poliziotto ad honorem” alla Scala

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Tempo di lettura: 2 minuti

MILANO, 30 Settembre 2026 – Il Teatro alla Scala di Milano ha fatto da cornice a una delle pagine più emozionanti e cariche di significato della recente Festa della Polizia di Stato, celebrata in occasione di San Michele Arcangelo, patrono del Corpo. Tra i protagonisti della cerimonia c’è anche un giovane originario della provincia di Ragusa, il ventitreenne Davide Simone Cavallo, insignito dal capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, della prestigiosa onorificenza di “poliziotto ad honorem”.

Il riconoscimento corona una vicenda drammatica che si è trasformata in una straordinaria testimonianza umana. Nel mese di ottobre del 2025, Cavallo era rimasto vittima di una brutale aggressione nei pressi di corso Como, a Milano, riportando lesioni gravissime. Di fronte a tanta violenza, il giovane ha scelto una strada profondamente controcorrente: quella del perdono. Durante il processo a carico dei suoi aggressori, infatti, ha chiesto e ottenuto dal giudice la possibilità di poterli abbracciare e assolvere, concretizzando un intento che aveva già espresso in una lettera aperta indirizzata ai responsabili del gesto.

Proprio questa straordinaria capacità di convertire il dolore in un messaggio universale di riconciliazione ha spinto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ad attribuire il titolo onorifico, istituito nel 2020 per premiare i cittadini che interpretano al meglio i valori fondanti della Polizia. Le motivazioni ufficiali esaltano la sua profonda umanità, la resilienza e la totale rinuncia a ogni forma di rivalsa, caratteristiche che lo eleggono a modello di civiltà, in particolare per le nuove generazioni.

La consegna dell’onorificenza, avvenuta davanti a una platea di circa milleduecento studenti, ha regalato momenti di grande commozione. Dal palco del celebre teatro milanese, Cavallo ha confidato al pubblico di non aver mai immaginato di calcare quel palcoscenico in veste di simbolo di speranza, anziché per coltivare la sua grande passione per la recitazione. Il suo intervento è stato salutato da un lungo e caloroso applauso, confermandosi come uno dei passaggi più intensi dell’intera manifestazione.

Per l’area iblea e per l’intera comunità ragusana, il riconoscimento conferito a Davide Simone Cavallo rappresenta un motivo di autentico orgoglio. La sua storia dimostra con forza come, anche di fronte alle prove più dolorose e inaspettate, sia sempre possibile optare per il dialogo, la comprensione e la clemenza, guadagnandosi così un posto d’onore, simbolico e ideale, all’interno della grande famiglia della Polizia di Stato.

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