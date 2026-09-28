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Sanità | Vittoria

Al “Guzzardi” di Vittoria parte il servizio di Chirurgia Vascolare interventistica

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Vittoria, 28 settembre 2026 – Parte all’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria il nuovo servizio di Chirurgia Vascolare interventistica, che amplia l’offerta dell’ASP di Ragusa per il trattamento di patologie vascolari complesse con tecniche mini-invasive.
Il potenziamento, promosso dal Responsabile della Divisione di Chirurgia Vascolare, dott. Andrea Li Destri, e sostenuto dalla Direzione Strategica, consentirà di effettuare direttamente in provincia procedure che finora potevano richiedere il trasferimento dei pazienti a Catania.
Il servizio integra la chirurgia tradizionale con tecniche endovascolari eseguite attraverso piccoli accessi percutanei, generalmente in anestesia locale, con tempi di recupero più rapidi e, nei casi appropriati, dimissione entro 24-48 ore. L’attività viene sviluppata in collaborazione con la Radiologia interventistica dell’A.O. per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania, diretta dal dott. Domenico Patanè.
In particolare, il nuovo servizio consente di trattare patologie steno-ostruttive e dilatative dei tronchi arteriosi, come restringimenti, occlusioni o dilatazioni dei vasi che portano sangue a organi quali intestino, fegato e milza. Comprende, inoltre, procedure di embolizzazione, una tecnica mini-invasiva che consente di chiudere selettivamente un vaso sanguigno per interrompere un flusso anomalo o controllare un’emorragia, e altri trattamenti vascolari per via percutanea.
«Portare queste prestazioni a Vittoria significa offrire cure complesse più vicino a casa, evitando trasferimenti a Catania e i disagi per pazienti e famiglie – sottolinea il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago –. La collaborazione con il “Cannizzaro” ci consente inoltre di far crescere le competenze delle nostre équipe e di rafforzare l’offerta specialistica dell’ospedale».

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