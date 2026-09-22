“Caro amico Peppe Drago, ti scrivo”. Riceviamo

Caro on. Drago,

ti scrivo oggi con il cuore colmo di nostalgia, ma anche con una grandissima gratitudine. A volte il tempo scorre veloce, ma ci sono persone che lasciano un’impronta così profonda da non svanire mai. Tu sei una di queste.

Tralasciando il nostro rapporto di vecchia amicizia e di colleghi, desidero pensare a te ripensando alla politica nella sua forma più bella e rara: non come occupazione di spazi o ricerca del potere, ma come dedizione silenziosa, ascolto vero e coraggio delle idee. Hai dimostrato che le istituzioni non sono palazzi lontani, ma case aperte. Ci hai insegnato che la gentilezza non è debolezza e che l’onestà non è ingenuità, ma la bussola più sicura per orientarsi anche nelle tempeste più difficili. Spesso ti sei caricato sulle spalle i pesi degli altri, trasformando la rabbia e la rassegnazione in progetti, in speranza, in futuro.

Oggi il tuo esempio ci manca, ma la tua lezione è qui, ben viva in chi ha avuto la fortuna di camminare un tratto di strada insieme a te. Il modo migliore per ricordarti non è soltanto custodire la memoria, ma continuare a coltivare la stessa passione per il bene comune, con la stessa schiettezza e lo stesso amore per la nostra comunità.

Grazie per non aver mai smesso di credere che le cose potessero cambiare in meglio. Grazie per essere stato una persona speciale, prima ancora che un politico straordinario, come dimostrano i tanti e importanti incarichi ricevuti. Modica, Scicli e la provincia ragusana tutta ti devono essere grate. E quale buon segno sarebbe ricordarti con l’intitolazione della statale che va dal bar Fucsia a Bruno Euronics?

Con affetto e stima immensa,

Federico Mavilla

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