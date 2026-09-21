Il Senatore Salvo Sallemi insignito del Premio Livatino-Saetta-Costa

Caltanissetta, 21 settembre 2026 – Si è svolta oggi a Caltanissetta la cerimonia del 31° Memorial “Beato Rosario Livatino – Antonio Saetta – Gaetano Costa” promossa dal Comitato Sub Tutela Dei, nel corso della quale il Senatore Salvo Sallemi è stato insignito del Premio Internazionale all’Impegno Sociale 2026. La cerimonia ha coinciso con il 38° anniversario del sacrificio del Dott. Antonino Saetta e il 36° anniversario del sacrificio del Dott. Angelo Rosario Livatino. Il riconoscimento è stato consegnato al Senatore dalla dott.ssa Motta, Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, alla presenza del Prefetto di Caltanissetta, del Presidente dell’ANM dott. Tango, del Presidente del Tribunale di Agrigento e del Questore di Caltanissetta.

“Ricevere questo premio è per me un’emozione che va oltre le parole – ha dichiarato il Senatore Sallemi, componente della Commissione Nazionale Antimafia –. Vedere il mio nome, anche solo per un giorno, vicino alla memoria di giganti dell’Antimafia e dell’impegno civile significa toccare con mano il senso più alto del nostro lavoro istituzionale. Livatino per me è stato non soltanto un magistrato: è stato un uomo che ha scelto di essere, prima di tutto, un giudice giusto, capace di anteporre la coscienza al calcolo, la fede nella legalità alla paura.”

“Come componente della Commissione Nazionale Antimafia – ha proseguito Sallemi – sento questo riconoscimento come uno stimolo e una responsabilità in più. Il ricordo di Livatino, di Saetta e di Costa deve tradursi in un impegno concreto, quotidiano, contro ogni forma di criminalità organizzata e di sopraffazione. Ringrazio di cuore il Comitato Sub Tutela Dei per il lavoro prezioso che svolge nel custodire questa memoria, e ringrazio la dott.ssa Motta e tutte le autorità presenti per l’onore di questa giornata, che porterò sempre con me”

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