L’attore comico Claudio Casisa promette di mangiare 50 scacce a Modica per la seconda edizione di “Scacciapensieri”

MODICA, 18 settembre 2026 – Se c’è una cosa che l’attore comico Claudio Casisa ha già chiarito sui social è che a Modica non arriverà soltanto per far ridere. Arriverà anche con una missione gastronomica decisamente ambiziosa: mangiare almeno 50 scacce modicane. E, a giudicare dal simpatico video con cui ha invitato il pubblico all’appuntamento, l’artista ha pensato proprio a tutto. È uno dei modi più divertenti per raccontare l’atmosfera che accompagnerà la seconda edizione di “Scacciapensieri”, in programma a Modica questo sabato 19 e questa domenica 20 settembre. Una manifestazione che mette al centro la Scaccia Modicana ma che, anche quest’anno, costruisce intorno a questo simbolo della tradizione gastronomica un programma capace di unire gusto, spettacolo, musica, comicità, cultura e promozione del territorio. E il grande appuntamento con Claudio Casisa sarà uno dei momenti più attesi. L’artista, protagonista del suo summer tour 2026, sarà sul palco di Piazza Matteotti questo sabato sera alle 22, dopo l’apertura musicale affidata ai Good Time Live Band, in programma alle 21. Una serata pensata per trasformare il centro storico in un grande spazio di festa, con la scaccia protagonista anche fuori dal palco e il pubblico chiamato a vivere l’evento tra gastronomia e intrattenimento. La domenica il programma continuerà con un cambio di ritmo altrettanto spettacolare. Alle 19.45 sarà la volta della Modica Street Band, che partirà da Piazza San Pietro attraversando il centro storico per arrivare in Piazza Matteotti, portando la musica direttamente tra le vie della città. Alle 22 chiuderà la serata il dj set di Andrea Cunta, per accompagnare il pubblico, anche quello più giovane, verso la conclusione della manifestazione. «Abbiamo voluto costruire un appuntamento che fosse prima di tutto una festa, ma una festa con un’identità precisa – sottolinea il sindaco di Modica Maria Monisteri – La Scaccia è una parte importante della nostra storia e della nostra cultura gastronomica e attraverso Scacciapensieri vogliamo farla incontrare con il pubblico, con i visitatori e con una proposta di intrattenimento capace di coinvolgere generazioni diverse». Una scelta di campo grazie al bando “Sicilia che piace” promosso dal’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Sicilia e a cui il Comune di Modica ha partecipato ottenendo il finanziamento. «Scacciapensieri è pensato per mettere insieme più pezzi della nostra identità – aggiunge l’assessore al Turismo, Leandro Giurdanella – Da una parte c’è la valorizzazione della Scaccia Modicana e di chi ogni giorno la produce, dall’altra ci sono il turismo, la cultura, gli spettacoli e un confronto su come il nostro territorio possa diventare sempre più attrattivo. Vogliamo che chi arriverà a Modica per l’evento non si limiti ad assistere a uno spettacolo, ma abbia l’occasione di conoscere e vivere la città». Il Food Village sarà allestito in Piazza Matteotti e sarà aperto sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 18 alle 23. Sarà il punto di riferimento gastronomico delle due serate, con le diverse interpretazioni della scaccia ma anche di altri prodotti da forno e con la presenza di mercatini per assaggiare diverse proposte. Ma Scacciapensieri non sarà soltanto una grande festa in piazza. Uno degli appuntamenti più particolari della manifestazione sarà rappresentato dai laboratori dedicati alla Scaccia Modicana e all’abbinamento con i vini del territorio, curati dal sommelier e presidente Onav Modica, Giorgio Solarino, negli spazi della Società Operaia Mutuo Soccorso di Modica. Sono previsti quattro appuntamenti gratuiti ma su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, con la possibilità di assaggiare gusti diversi delle tipiche scacce. Il programma prevede inoltre un momento di approfondimento dedicato al rapporto tra turismo, territorio e ospitalità. Questo sabato 19 settembre a

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