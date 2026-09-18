Roma, “Preti contro il Genocidio” in marcia per Gaza: sul sudario i nomi di 300 bambini uccisi

di Giannino Ruzza

Il 22 settembre la rete “Preti contro il Genocidio” torna nella Capitale. Preghiera a pochi passi dal Vaticano e poi il corteo fino alla sede di Leonardo. Tra i promotori Cento sacerdoti provenienti da otto Paesi e da numerose regioni italiane attraverseranno Roma martedì 22 settembre portando con loro un grande sudario sul quale sono stati scritti, uno per uno, i nomi di 300 bambini palestinesi e libanesi uccisi dopo le dichiarazioni dei cessate il fuoco. È l’iniziativa promossa dalla rete internazionale “Preti contro il Genocidio”, che a un anno dalla sua prima mobilitazione pubblica torna nella Capitale con una giornata di preghiera, testimonianza e denuncia. La rete nata nel 2025 su impulso di don Rito Maresca, sacerdote campano e parroco nell’area di Sorrento, dopo un primo appello sottoscritto da centinaia di preti. In un anno l’adesione si è allargata fino a comprendere, secondo i dati forniti dagli stessi promotori, circa 2.500 sacerdoti di 67 Paesi, tre cardinali, nove arcivescovi e diciannove vescovi. Tra gli aderenti italiani figurano anche don Luigi Ciotti, padre Alex Zanotelli e diversi vescovi emeriti. Accanto a Maresca, una delle figure di riferimento dell’iniziativa è padre Pietro Rossini, missionario saveriano e portavoce della rete. Presentando la nuova mobilitazione, Rossini ha ricordato come il movimento sia nato senza una vera struttura organizzativa, dalla volontà di alcuni sacerdoti di rendere pubblica la propria posizione davanti a quanto stava accadendo nella Striscia di Gaza. La rete punta ora ad allargarsi ulteriormente a livello internazionale. Alla preparazione e alla presentazione internazionale dell’iniziativa hanno partecipato anche padre Jacek Orzechowski, francescano attivo negli Stati Uniti e condirettore del Laudato Si’ Center for Integral Ecology della Siena University nello Stato di New York, e padre Pat Browne, parroco londinese impegnato nelle iniziative della rete nel Regno Unito e in Irlanda. Alla giornata romana è inoltre annunciata la presenza di monsignor Giovanni Ricchiuti, arcivescovo-vescovo emerito di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi Italia. La mattinata del 22 settembre sarà riservata a un incontro interno dei sacerdoti. La manifestazione pubblica inizierà alle 15 nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, a pochi passi da piazza San Pietro, con un momento di preghiera. Alle 15.30 inizierà la marcia lungo via della Conciliazione.

Personalmente condivido il richiamo alla pace e considero doveroso ricordare i bambini palestinesi e libanesi uccisi. Ma proprio perché a promuovere questa manifestazione sono sacerdoti che intendono parlare in nome del valore universale della vita, trovo incompleta la scelta simbolica di portare in corteo soltanto quei nomi. Il 7 ottobre 2023 furono uccisi anche bambini israeliani e altri furono rapiti: la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha documentato 40 minori israeliani uccisi quel giorno e ha concluso che Hamas e altri gruppi armati palestinesi commisero crimini di guerra e crimini contro l’umanità, anche contro bambini e ostaggi. Non si tratta di mettere sullo stesso piano dimensioni, responsabilità o ciò che è accaduto successivamente a Gaza. Si tratta, almeno per me, di una questione diversa: se una manifestazione religiosa vuole affermare che la vita di ogni bambino è sacra, allora sarebbe stato ancora più forte ricordare tutte le vittime innocenti, senza distinzione di nazionalità. Anche perché gli stessi “Preti contro il Genocidio” hanno pubblicamente condannato quello che definiscono l’“orrendo massacro del 7 ottobre” e hanno chiesto un’indagine internazionale sui responsabili. Adesso però anche loro assecondano, speriamo non tutti, il pensiero unico secondo cui Israele è la causa di tutti i mali del mondo, passati, presenti e persino futuri. Sarebbe doveroso un esame di coscienza da parte di uomini di chiesa. La compassione cristiana non può avere confini né scegliere quali vittime ricordare.

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