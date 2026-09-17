La Rosa(Fi): “La vicenda dei debiti del Comune di Vittoria è un tema di credibilità istituzionale, non di propaganda”

Vittoria, 17 settembre 2026 – «La vicenda dei debiti del Comune di Vittoria – afferma il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa – continua a mostrare una gestione approssimativa e contraddittoria da parte dell’amministrazione. In Consiglio comunale, grazie al lavoro attento del nostro consigliere Biagio Pelligra, abbiamo seguito passo dopo passo un iter che definire confuso è persino riduttivo».

La Rosa sottolinea come i numeri emersi nelle ultime settimane raccontino una storia che non può essere liquidata con leggerezza: «In aula si parlava di un contenzioso da 3 milioni di euro. La commissione ne ha individuati circa 16 milioni. In queste ore l’amministrazione ha pubblicato un nuovo ricalcolo intorno a 14 milioni. È evidente che qualcosa non ha funzionato, e non parliamo di un dettaglio tecnico: parliamo della base su cui si costruisce un rendiconto. Se non ci fosse stata la pressione dell’opposizione, oggi avremmo un documento contabile che non rappresenta la realtà».

Il segretario azzurro richiama anche le dichiarazioni del vicesindaco e assessore Fiorellini: «Sentire dire che, nonostante l’errore, non vi è alcuna intenzione di dimettersi non stupisce. Ma non può neppure diventare la normalità. Qui non si discute di una svista: si discute di atti votati senza averne compreso la portata, di delibere difese in aula e poi revocate, di una narrazione che scarica responsabilità su chi c’era prima senza mai interrogarsi su ciò che accade oggi».

Secondo La Rosa, il punto politico è chiaro: «Il Consiglio comunale merita rispetto. Merita risposte. Merita trasparenza. Non è accettabile che, di fronte a cifre che cambiano di seduta in seduta, nessuno senta il dovere di spiegare come si sia arrivati a votare una delibera da 3 milioni quando i debiti erano almeno 14. È un tema di credibilità istituzionale, non di propaganda».

Forza Italia, conclude La Rosa, «continuerà a vigilare con serietà e rigore, perché i conti del Comune non sono un terreno di scontro politico ma un dovere verso la città. E quando la gestione mostra falle così evidenti, è nostro compito evidenziare le stesse con la matita blu, pretendere chiarezza e difendere il ruolo del Consiglio».

Salva