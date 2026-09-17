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Giarratana Volley, al via la nuova stagione in Serie B: entusiasmo e obiettivo salvezza

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Giarratana, 17 settembre 2026 – È ufficialmente iniziata la nuova avventura dell’Asd Giarratana Volley, che da poco più di una settimana ha avviato la preparazione in vista del debutto nel campionato di Serie B maschile. Un traguardo storico per la società, che si presenta ai nastri di partenza con un gruppo rinnovato, motivato e deciso a consolidare la propria presenza nella categoria.
Il roster, guidato da Emanuele Campo e Antonio Pappalardo — entrambi con il ruolo di primo allenatore — è composto da: Lorenzo Minelli (7-palleggiatore), Arsenii Donets (25-posto 2), Gabriele Germano (12-centrale), Gabriele Cutrone (17-opposto), Dionisio Dipasquale (11-posto 4), Joseph Primitivo (16-centrale), Niccolò Facchini (22-opposto), Tommaso Artioli (10-palleggiatore), Giuseppe Bazzano (3-posto 4), Francesco Martorino (1-libero), Andrea Fusco (2-libero), Mario Sportelli (5-posto 4), Orazio Gintoli (77-centrale).
Tra i nuovi arrivi spiccano Mario Sportelli, schiacciatore pugliese considerato il perno del progetto tecnico, Orazio Gintoli, Andrea Fusco, Arsenii Donets (ucraino), Niccolò Facchini (fiorentino) e Tommaso Artioli (emiliano).
Il presidente Salvatore Pagano ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto in queste prime settimane, dalla fase di mercato in poi: “Abbiamo costruito una squadra equilibrata, con giovani di talento e giocatori esperti. L’entusiasmo è palpabile e la voglia di fare bene è enorme. Siamo consapevoli delle difficoltà della categoria, ma affrontiamo questa stagione con umiltà e determinazione”.
Pagano ha poi chiarito l’obiettivo stagionale: “Il nostro primo traguardo è la salvezza. È il primo anno in Serie B e vogliamo consolidare la nostra presenza, crescere passo dopo passo e dare continuità a un progetto che rappresenta l’orgoglio di tutta Giarratana”. Il campionato prenderà il via il 17-18 ottobre, ma la squadra osserverà subito un turno di riposo. L’esordio ufficiale è fissato, dunque, per sabato 24 ottobre, in casa, contro il Gibellina. Un appuntamento atteso da tutta la comunità, pronta a sostenere i propri ragazzi in questa nuova e affascinante sfida sportiva.

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