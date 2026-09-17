A Pozzallo la “Settimana Blu”. Due giornate dedicate al mare, alla biodiversità e alla cultura marinara

Pozzallo, 17 settembre 2026 – Sabato 19 e domenica 20 settembre, Pozzallo ospiterà due giornate interamente dedicate al mare, alla sua biodiversità, alla pesca, alla cultura marinara e alla promozione di un turismo sempre più sostenibile. La “Settimana Blu di Pozzallo”, organizzata dal GAC dei Due Mari con i fondi **FEAMPA**, nasce con l’obiettivo di valorizzare e raccontare il profondo legame tra la città e il mare attraverso un programma ricco e diversificato, che spazia dagli incontri divulgativi ai laboratori per bambini e adulti, dalle esperienze immersive in realtà virtuale alle attività di educazione ambientale, dalle esposizioni alle degustazioni, fino al cinema e alla musica.

Un’iniziativa pensata per coinvolgere cittadini, famiglie, bambini, visitatori e appassionati, offrendo occasioni di conoscenza e approfondimento, ma anche momenti di condivisione, partecipazione e intrattenimento. Il programma prenderà il via Sabato 19 settembre alle ore 17:00, alla Villa Comunale, con “L’Energia ri-creativa del mare”, un’attività curata da Interludio Connessioni Creative che, attraverso artiterapie e yoga, accompagnerà bambini e adulti alla riscoperta del rapporto con il mare, coniugando benessere, movimento e creatività in un’esperienza laboratoriale. Dalle 18:30, in Piazza delle Rimembranze, sarà inaugurata l’area espositiva, cuore della manifestazione, con un percorso dedicato alla conoscenza dell’ambiente marino e alla valorizzazione del patrimonio culturale e produttivo legato al mare.

Tra le proposte più innovative spicca la “Stanza del Mare”, un’esperienza visiva e immersiva dedicata alla fauna marina mediterranea, che permetterà ai visitatori di conoscere specie, habitat e curiosità del nostro mare attraverso il racconto e l’accompagnamento di un biologo marino. Il pubblico potrà inoltre vivere esperienze immersive subacquee in realtà virtuale, esplorando i fondali delle aree marine protette, mentre bambini e ragazzi saranno coinvolti in attività

ludico-ricreative, giochi interattivi, laboratori ed esperienze creative dedicate alla biodiversità e alla tutela dell’ambiente marino-costiero.

Il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sottolinea il valore dell’iniziativa: «Il mare rappresenta una parte fondamentale dell’identità di Pozzallo e, allo stesso tempo, una risorsa da conoscere, tutelare e valorizzare” Il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche per il Mare, Raffaele Monte, aggiunge: «La collaborazione con il GAC dei Due Mari e con le realtà del territorio dimostra quanto sia importante fare rete per promuovere e tutelare la nostra identità e il nostro patrimonio marino»

La manifestazione sarà arricchita dalla partecipazione e dalla collaborazione di importanti realtà del territorio. Un particolare ringraziamento va al GAC dei Due Mari, di cui il Comune di Pozzallo è socio, per l’iniziativa, e ai partner locali che hanno aderito al progetto e contribuito alla realizzazione delle attività: la Società Marinara di Mutuo Soccorso di Pozzallo, la Lega Navale Italiana – Sezione di Pozzallo, la Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento e la Ermes Comunicazioni per l’organizzazione. La Settimana Blu rappresenta così un’importante occasione per rafforzare la consapevolezza sul valore del mare come patrimonio ambientale, culturale ed economico, promuovendone la conoscenza e la tutela attraverso il coinvolgimento diretto della comunità.

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