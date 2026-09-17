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Ispica | Politica | Pozzallo

S.P. 67 Pozzallo-Marza, al via gli interventi per la sicurezza dei pedoni e la riqualificazione delle intersezioni

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Ispica, 17 settembre 2026 – Più sicurezza per chi percorre la S.P. 67 Pozzallo-Marza, con particolare attenzione ai pedoni. È questo l’obiettivo dell’intervento promosso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, illustrato questa mattina ai sindaci di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e di Ispica, Pierenzo Muraglie dalla presidente Maria Rita Schembari. Erano presenti il dirigente del Settore Lavori Pubblici Carlo Sinatra e alcuni tecnici dell’Ente.

Il progetto prevede la realizzazione di 12 attraversamenti pedonali con salvagente in mezzeria, adeguatamente segnalati e progettati anche con funzione di moderazione della velocità, con l’obiettivo di rendere più sicuri gli attraversamenti nel tragitto da e verso il mare.

Gli interventi saranno realizzati nei punti ritenuti più funzionali ed efficaci per la sicurezza, individuati anche attraverso il confronto con le amministrazioni comunali di Pozzallo e Ispica. Il progetto prevede inoltre la riqualificazione delle intersezioni con la realizzazione rotatorie, per favorire le manovre di svolta e inversione di marcia.

“L’obiettivo è molto concreto: aumentare il livello di sicurezza su una strada particolarmente trafficata e proteggere soprattutto chi la percorre a piedi per raggiungere il mare. È un intervento che nasce dal confronto con i Comuni e che punta a dare risposte concrete alle esigenze del territorio”, dichiara la presidente Maria Rita Schembari.

L’opera, finanziata attraverso gli avanzi di bilancio dell’anno 2024, sarà eseguita dall’impresa Albani Gaetano di Ragusa. La consegna dei lavori relativi al primo contratto attuativo è prevista per il 21 settembre, con la realizzazione dei primi cinque attraversamenti pedonali nel territorio di Pozzallo. Successivamente si procederà con gli interventi previsti nel territorio di Ispica.

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