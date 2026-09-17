Carbonera/Scicli, 17 settembre 2026 – Il sindaco di Scicli Mario Marino ha premiato nei giorni scorsi Martina Donzella e Claudio Vindigni, campioni d’Italia di beach bocce nella categoria Coppia Mista. I due atleti hanno vinto la finale nazionale disputata a Carbonera, in provincia di Treviso, con un eloquente 12-0.
Il sindaco di Scicli Marino premia i campioni di Beach Bocce Donzella e Vindigni
Reduci dal successo di Treviso
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