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Scicli | Politica

Il sindaco di Scicli Marino premia i campioni di Beach Bocce Donzella e Vindigni

Reduci dal successo di Treviso
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Carbonera/Scicli, 17 settembre 2026 – Il sindaco di Scicli Mario Marino ha premiato nei giorni scorsi Martina Donzella e Claudio Vindigni, campioni d’Italia di beach bocce nella categoria Coppia Mista. I due atleti hanno vinto la finale nazionale disputata a Carbonera, in provincia di Treviso, con un eloquente 12-0.

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