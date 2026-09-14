Ufficializzato il calendario di Promozione: il Santa Croce Soccer debutta contro il Sant’Anna

Santa Croce Camerina, 14 settembre 2026 – Adesso è tutto nero su bianco. La Lega ha ufficializzato il calendario del campionato di Promozione regionale – Girone D, dando così forma e date alla nuova stagione del Santa Croce Soccer.

Il campionato prenderà il via domenica 27 settembre, con il ‘Cigno’ subito chiamato a misurarsi con una delle squadre ennesi del girone. Per la prima giornata, infatti, il Santa Croce Soccer sarà di scena al ‘Kennedy’ ospitando il Sant’Anna Enna, mentre nella seconda giornata arriverà il confronto con la Barrese di Barrafranca (altra squadra della provincia di Enna).

Un avvio che metterà immediatamente alla prova la formazione biancazzurra, chiamata a conquistare i primi punti della stagione contro due avversarie determinate a partire con il piede giusto.

Saranno le prime tappe di un campionato che si preannuncia tra i più interessanti degli ultimi anni. Le 16 squadre del Girone D sono pronte a dare vita a una competizione intensa ed equilibrata, caratterizzata dalla presenza di società dal passato importante e di formazioni che hanno allestito organici ambiziosi.

Il Santa Croce Soccer si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di migliorare il piazzamento della scorsa stagione, consapevole del livello di difficoltà del torneo e dell’equilibrio che potrebbe caratterizzare la lotta in classifica.

“Il calendario ci propone subito due gare impegnative – dichiara la dirigenza -, ma siamo pronti ad affrontarle con entusiasmo e determinazione. Abbiamo costruito il gruppo con l’obiettivo di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione e siamo convinti che, con lavoro e spirito di squadra, potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

A inaugurare ufficialmente la stagione, però, sarà la Coppa Italia Regionale di categoria. Il primo appuntamento è fissato per domenica 20 settembre, quando il Santa Croce Soccer farà il proprio esordio tra le mura amiche ospitando il Frigintini nella gara d’andata dei trentaduesimi di finale.

Un appuntamento importante per iniziare a testare condizione, meccanismi e intesa del gruppo in vista dell’esordio in campionato. Il conto alla rovescia è dunque iniziato. Il Santa Croce Soccer si prepara a tornare in campo per una stagione tutta da vivere, con la voglia di competere, crescere e regalare nuove soddisfazioni ai propri tifosi.

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