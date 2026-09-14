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Ambiente | Attualità

Etna: prolungata la sospensione dei voli all’aeroporto di Catania fino alle 10 di domani

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CATANIA,14 Settembre 2026 – L’intensa attività eruttiva dell’Etna continua a creare forti disagi al trasporto aereo della Sicilia orientale: l’unità di crisi dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa ha comunicato alle ore 19:30 del 14 settembre una proroga delle restrizioni operative a causa delle imponenti emissioni di cenere vulcanica in atmosfera. La chiusura dei settori dello spazio aereo B3 e C1 rimarrà in vigore fino alle ore 10:00 di domani mattina, martedì 15 settembre, determinando la completa sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dallo scalo etneo per garantire i massimi standard di sicurezza dei passeggeri.

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