Premio Sicilia “Legalità & Memoria”: svelati i primi dettagli della manifestazione

Sabato 28 novembre, alle ore 18:30, si terrà una nuova edizione del Premio Sicilia “Legalità & Memoria”, un appuntamento di grande rilievo incentrato sui temi della legalità, della lotta alle mafie e della conservazione della memoria. L’evento sarà trasmesso anche in formato di serata televisiva.

Sebbene la lista dei premiati sia già definita, l’organizzazione è attualmente al lavoro per completare il quadro degli ospiti d’onore, degli artisti dell’intrattenimento e degli eventi collaterali, che coinvolgeranno anche le scuole del territorio.

L’accesso alla serata sarà completamente gratuito, ma regolato da inviti con posti assegnati nominalmente. Restano, inoltre, aperte le candidature per la visione di cortometraggi incentrati su storie di legalità, contrasto alle mafie e memoria.

“Eventuali proposte a tema – precisa l’ideatore Corrado Armeri – sono sempre ben accette e possono essere inviate tramite messaggio WhatsApp al numero 338 8683493″.

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