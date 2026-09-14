Guido Cicero: l’alta interpretazione di “Andromaca” conquista il 1° Premio alla rassegna “L’Arte è Donna”

ROMA, 14 Settembre 2026 – Il prestigioso 1° Premio della rassegna “L’Arte è Donna” è stato assegnato all’artista Guido Cicero, premiato per la sua profonda e intensa interpretazione emotiva e significativa.

Al centro del riconoscimento vi è un soggetto di grande fascino e spessore culturale. L’opera porta in vita la figura mitologica di Andromaca che, all’interno dell’Iliade, incarna l’archetipo per eccellenza della donna devota alla famiglia e alla patria. Attraverso la sua storia, Andromaca si erge a simbolo sublime di una femminilità capace di fondere indissolubilmente l’amore profondo e il senso del sacrificio.

L’opera “Andromaca” (acrilico su tela 80×100) del pittore modicano è esposta in questi giorni presso la Galleria Internazionale Area Contesa Arte Design di Via Margutta a Roma.

“Ringrazio la Galleria Internazionale Area Contesa Arte Design e le sorelle Teresa e Tina Zurlo e i critici d’arte Alfio Borghese e Mario Salvo, per questo Premio in una delle gallerie più belle di via Margutta a Roma” – dichiara Cicero.

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