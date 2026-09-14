  • 14 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 14 Settembre 2026 -
Arte | Modica | News in primo piano

Guido Cicero: l’alta interpretazione di “Andromaca” conquista il 1° Premio alla rassegna “L’Arte è Donna”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ROMA, 14 Settembre 2026 – Il prestigioso 1° Premio della rassegna “L’Arte è Donna” è stato assegnato all’artista Guido Cicero, premiato per la sua profonda e intensa interpretazione emotiva e significativa.

Al centro del riconoscimento vi è un soggetto di grande fascino e spessore culturale. L’opera porta in vita la figura mitologica di Andromaca che, all’interno dell’Iliade, incarna l’archetipo per eccellenza della donna devota alla famiglia e alla patria. Attraverso la sua storia, Andromaca si erge a simbolo sublime di una femminilità capace di fondere indissolubilmente l’amore profondo e il senso del sacrificio.

L’opera “Andromaca” (acrilico su tela 80×100) del pittore modicano è esposta in questi giorni presso la Galleria Internazionale Area Contesa Arte Design di Via Margutta a Roma.

“Ringrazio la  Galleria Internazionale Area Contesa Arte Design  e le sorelle Teresa e Tina Zurlo e i critici d’arte Alfio Borghese e Mario Salvo, per questo   Premio  in una delle gallerie più belle di via Margutta a Roma” – dichiara Cicero.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube